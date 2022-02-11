Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục lộ 'hint' hẹn hò?

Sao quốc tế 11/02/2022 10:23

Bằng chứng này được đưa ra ngay trước thềm phát sóng của bộ phim Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ) mà Triệu Lộ Tư và Dương Dương hợp tác.

Mạng xã hội xứ Trung tối ngày 10/2 được phen "rần rần" với thông tin Dương DươngTriệu Lộ Tư đã bí mật hẹn hò. Theo đó, một nữ blogger có tiếng đã chia sẻ rằng: "ZLS và YY ở bên nhau, bị một nhân viên khách sạn nhận ra khi 2 người đi du lịch tại đảo Tam Á". Điều đáng nói ở đây đó chính là ZLS và YY chính là tên viết tắt của Triệu Lộ Tư và Dương Dương.

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Có thông tin cho rằng, Triệu Lộ Tư và Dương Dương đã ở bên nhau từ tháng 7/2021 - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Lộ Tư vừa qua đã hợp tác với Dương Dương trong bộ phim cổ trang Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ). Dựa trên những bức ảnh hậu trường bị leak ra ngoài, cả hai khá thân thiết và có những cử chỉ tiếp xúc khá thân mật với nhau. Báo chí Trung Hoa cho rằng, đôi trẻ thực chất đã hẹn hò với nhau từ tháng 7/2022 rồi.

Sinh nhật của Dương Dương vào năm 2021, không biết vô tình hay cố ý mà Triệu Lộ Tư đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh một chiếc bánh kem cùng với caption: "Happy Birthday". Điều đáng nói, trên chiếc bánh còn có tạo hình một con thỏ và một con cừu - trong tiếng Trung Dương Dương đồng âm với cừu. Tuy vậy, cũng có không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ đang PR cho tiệm bánh của mình mà thôi.

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Triệu Lộ Tư và Dương Dương thân thiết trên phim trường Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ) - Ảnh: Internet

Dù không ít lần bị đưa ra các bằng chứng hẹn hò, nhưng cho đến nay thì cả Dương Dương và Triệu Lộ Tư đều chưa từng lên tiếng xác nhận điều gì. Nhiều netizen đưa ra giả thuyết rằng cặp đôi đang cố tình dùng chuyện tình cảm để PR cho bộ phim Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ) sắp được phát sóng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương Tranh Thiên Hạ Thả Thí Thiên Hạ sao Hoa ngữ

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