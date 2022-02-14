Hé lộ bộ ảnh cưới 'tình bể bình' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, nhưng nhận 'điểm trừ' vì điều này

Sao quốc tế 14/02/2022 10:45

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung "đứng ngồi không yên" vì quá phấn khích trước những hình ảnh cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi mặc trang phục đỏ rực trên trường quay "Tinh hán xán lạn".

Cách đây không lâu, ekip của bộ phim "Tinh hán xán lạn" đã chia sẻ những hình ảnh trong hậu trường của cặp đôi Ngô Lỗi Triệu Lộ Tư. Nhiều người còn đồn đoán rằng đây có thể là cảnh đám cưới, bởi với phim cổ trang, thường thì các nhân vật chỉ mặc trang phục đỏ lúc quay cảnh báo hỷ.

Trong ảnh, cả hai tương tác khá vui vẻ và có nhiều hành động "tình bể bình" khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Thậm chí, Ngô Lỗi còn gây chú ý khi có hành động đặt tay lên mặt Triệu Lộ Tư để giúp người đẹp che tiếng pháo nổ. 

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Ngô Lỗi cao lớn điển trai sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư xinh đẹp ngọt ngào - Ảnh: Internet

Đây là lần thứ hai mà Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư làm việc cùng nhau sau bộ phim "Trường Ca hành". Tuy chưa chính thức phát sóng nhưng bộ phim đã liên tục gây xôn xao bởi "phản ứng hóa học" mà cặp đôi này tạo ra khá tốt và đáng mong đợi. Ngô Lỗi cao lớn điển trai sánh đôi cùng Triệu Lộ Tư xinh đẹp ngọt ngào, bộ phim được dự báo sẽ gây tiếng vang khi chính thức ra mắt.

Tuy nhiên, trong bộ ảnh, Triệu Lộ Tư cũng lộ rõ khuyết điểm thấp bé nhẹ cân khi đứng bên cạnh Ngô Lỗi. Tiểu hoa đán 9x cho biết cô cao khoảng 1m63 nhưng thực tế, truyền thông Hoa ngữ nhiều lần chỉ ra cô nàng chỉ cao khoảng 1m50. Việc "gian dối" chiều cao này cũng khiến Triệu Lộ Tư thường xuyên bị không ít người chế giễu và "cà khịa".

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'Tinh hán xán lạn' hiện đã đóng máy và chưa có lịch chiếu chính thức - Ảnh: Internet

"Tinh hán xán lạn" là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết có đề tài xuyên không của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Sau khi bà ngoại không còn, Du Thái Linh bất ngờ xuyên không đến thời cổ đại với thân phận là Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) - con gái út của một gia đình có truyền thống võ thuật. Cha mẹ mang theo 3 người anh ra trận chinh chiến để Thiếu Thương ở nhà với bà nội và người thím khắc nghiệt. Sau này, cô rơi vào 3 cuộc hôn nhân tạo nên những tình huống hài hước. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi sao Hoa ngữ Tinh hán xán lạn phim Trung Quốc

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