"Bản sao Triệu Lộ Tư" sánh đôi cùng Ngao Thụy Bằng trong “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' bản remake

Siêu phẩm một thời 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' sẽ có bản remake khiến dân tình xôn xao.

Mới đây trên Weibo lan truyền thông tin bộ phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý sẽ có phiên bản làm lại trong năm 2022, dự kiến sẽ bấm máy trong tháng 4 tới đây. Đối với phiên bản làm lại này, Youku sẽ là đơn vị phụ trách sản xuất, đạo diễn Quách Hổ sẽ cầm trịch dự án trên. Được biết đạo diễn Quách Hổ là người đứng hai bộ phim cổ trang đình đám Châu Sinh như cố và Trầm vụn hương phai.

Hai diễn viên chính được nhắm đến trong bản remake này là Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng. Đây cũng là lần đầu tiên hai nghệ sĩ làm việc cùng nhau. Điền Hi Vi sẽ thủ vai Lý Ngọc Hồ - cô gái con nhà võ mạnh mẽ mà Huỳnh Dịch từng đóng trong phiên bản 2000. Cô vốn được gả cho một tướng quân cao số, từng "khắc chết" hai người vợ. Nhưng do một nhầm lẫn trên đường đi, cô vào nhầm kiệu hoa của Đỗ Băng Nhạn, gả đến một gia đình khác.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, từng tham gia Người Bạn Thật Sự Của Tôi, Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế... Cô từng được báo Trung gọi là "bản sao Triệu Lộ Tư" vì ngoại hình và kiểu vai diễn tương tự đàn chị. Không biết có học tập gì hướng đi của Triệu Lộ Tư hay không mà cô cũng bị coi là "trà xanh" mới của làng giải trí xứ Trung. Ngao Thụy Bằng vào vai thiếu gia ốm yếu bệnh tật Tề Thiên Lỗi, nhân vật từng được Nhiếp Viễn thể hiện khá thành công. Ngao Thụy Bằng là một tân binh trong giới giải trí, xét về mặt diễn xuất thì anh chàng không có nhiều kinh nghiệm nhưng vì vẻ ngoài quá điển trai và thu hút cùng với thần thái tựa Ngô Lỗi nên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bản gốc Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý là bộ phim truyền hình cổ trang do Trung Quốc sản xuất năm 2000, dài 20 tập. Sự thành công của phim sau khi lên sóng đã đưa tên tuổi 4 diễn viên chính là Huỳnh Dịch, Lý Giai Lân, Nhiếp Viễn, Sư Tiểu Hồng trở nên tỏa sáng rực rỡ thời điểm ấy. Ngoài ra đây cũng được xem là bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ khiến khán giả ấn tượng mỗi khi xem lại.

Nghệ sĩ tai tiếng 'hết đường' quay lại đóng phim Hoa ngữ Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc vừa công bố các nguyên tắc quản lý nghệ sĩ, trong đó có việc những cá nhân có đời tư tai tiếng sẽ không được phép xuất hiện trên phim truyền hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-saotrieu-lo-tu-sanh-doi-cung-ngao-thuy-bang-trong-len-nham-kieu-hoa-duoc-chong-nhu-y-ban-remake-449833.html