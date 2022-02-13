Lộ cảnh Ngô Lỗi ôm eo Triệu Lộ Tư đầy tình cảm, nhưng bất ngờ gây chú nhờ điều đặc biệt này

Sao quốc tế 13/02/2022 18:30

Mới đây, hậu trường phim 'Tinh Hán Xán Lạn' bất ngờ tiết lộ cảnh quay cưỡi ngựa của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.

Cách đây không lâu, hình ảnh Ngô Lỗi cùng Triệu Lộ Tư quay cảnh cưỡi ngựa tình tứ trên phim trường "Tinh hán xán lạn" vừa được hé lộ. Trong đó, Triệu Lộ Tư mặc trang phục cổ trang sáng màu ngồi phía trước, Ngô Lỗi ngồi phía sau cùng thân hình cao lớn, vạm vỡ. 

Tuy nhiên, cả hai cùng ngồi trên lưng ngựa nên khó tránh được chuyện đụng chạm nhạy cảm. Ngô Lỗi ôm eo Triệu Lộ Tư, cánh tay choàng hẳn qua nữ diễn viên khá là tình cảm. Đáng chú ý là khoảnh khắc cánh tay Ngô Lỗi suýt chạm vào ngực Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, bằng sự khéo léo và tế nhị của mình, Ngô Lỗi vẫn giữ được khoảng cách an toàn để không gây khó chịu cho đồng nghiệp nữ.

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Dù bộ phim chưa phát sóng nhưng người hâm mộ có thể thấy là "phản ứng hóa học" mà cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi mang đến đủ để giúp cho bộ phim này trở thành một trong những dự án đáng mong chờ nhất.

"Tinh Hán Xán Lạn" với sự tham gia diễn chính của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư khai máy từ cuối tháng 7, ghi hình tại Hoành Điếm, Quý Châu, được chuyển thể từ tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tất Loạn, thuộc thể loại cổ trang, điền văn, xuyên không, sảng văn.

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Bộ phim chính thức đóng máy và hẹn gặp khán giả vào mùa hè 2022 - Ảnh: Internet

Ngô Lỗi đóng vai Lăng Bất Nghi còn Triệu Lộ Tư hóa thân thành Trình Thiếu Thương. Trình Thiếu Thương là cô gái xa cha mẹ từ nhỏ, nàng lớn lên với sự che chở bảo bọc từ bà nội. Thẩm nương của Trình Thiếu Thương vì ghen ghét nàng mà liên tục bày mưu tính kế, quyết biến Thiếu Thương trở thành một phế nhân. Để giữ mạng sống, Trình Thiếu Thương phải giả vờ hư hỏng nhưng thực chất nàng luôn chăm chỉ học hành, đồng thời che giấu tài năng để chờ ngày gặp lại mẹ cha.

Bộ phim dự kiến bao gồm 66 tập phim, mỗi tập kéo dài 45 phút, ra mắt khán giả trong mùa hè 2022.

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