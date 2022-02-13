Lộ cảnh Ngô Lỗi ôm eo Triệu Lộ Tư đầy tình cảm, nhưng bất ngờ gây chú nhờ điều đặc biệt này

Cách đây không lâu, hình ảnh Ngô Lỗi cùng Triệu Lộ Tư quay cảnh cưỡi ngựa tình tứ trên phim trường "Tinh hán xán lạn" vừa được hé lộ. Trong đó, Triệu Lộ Tư mặc trang phục cổ trang sáng màu ngồi phía trước, Ngô Lỗi ngồi phía sau cùng thân hình cao lớn, vạm vỡ.

Tuy nhiên, cả hai cùng ngồi trên lưng ngựa nên khó tránh được chuyện đụng chạm nhạy cảm. Ngô Lỗi ôm eo Triệu Lộ Tư, cánh tay choàng hẳn qua nữ diễn viên khá là tình cảm. Đáng chú ý là khoảnh khắc cánh tay Ngô Lỗi suýt chạm vào ngực Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, bằng sự khéo léo và tế nhị của mình, Ngô Lỗi vẫn giữ được khoảng cách an toàn để không gây khó chịu cho đồng nghiệp nữ.