Động thái bất ngờ của Triệu Lộ Tư giữa tin đồn vào khách sạn cùng Dương Dương

Khi tin đồn Triệu Lộ Tư và Dương Dương cùng nhau hẹn hò tại một khách sạn ở Tam Á vẫn chưa rõ thực hư, động thái mới nhất của nữ minh tinh được dịp khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Thông tin mới đây về việc gia đình của cặp đôi Triệu Lộ Tư - Dương Dương đã bị bắt gặp cùng nhau ăn uống và du lịch tại Tam Á đã khiến cho netizen được dịp "hóng hớt". Theo đó, gia đình hai bên đã bị một người bắt gặp cùng nhau dùng bữa ở phòng ăn riêng khách sạn.

Bài đăng đầy 'ám muội' của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Weibo

Tin tức này đã khiến MXH xứ Trung được phen huyên náo, nhưng chưa kịp có bất kỳ phản hồi nào thì động thái mới của Triệu Lộ Tư càng khiến cho dân tình tăng thêm độ hoài nghi về tin tức hẹn hò của cặp đôi.

Theo đó, "nữ hoàng xuyên không" đã đăng tải loạt ảnh chụp trong một chuyến đi chơi biển kèm với caption: “Ven biển không chỉ có dừa mà còn có cả fafa nhỏ nữa”. Nhiều người cho rằng bài đăng này chính là ngầm thừa nhận việc cô hẹn hò cùng Dương Dương là sự thật.

Triệu Lộ Tư và Dương Dương dính nghi án hẹn hò sau khi Thả Thí Thiên Hạ lên sóng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì việc hẹn hò giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương vẫn chỉ là tin đồn và cả hai ngôi sao vẫn chưa một lần lên tiếng về việc này. Cũng có ý kiến cho rằng, đây chỉ là một chiêu trò được đưa ra để PR bộ phim Thả Thí Thiên Hạ mà thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-bat-ngo-cua-trieu-lo-tu-giua-tin-don-vao-khach-san-cung-duong-duong-449755.html