Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để "đánh dấu chủ quyền" với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại

Sao quốc tế 11/02/2022 16:28

Tin tức hẹn hò của Dương Dương và Triệu Lộ Tư đang khuấy đảo mạng xã hội, clip thân mật giữa hai người cũng hot trở lại.

Mới đây, tin tức Dương Dương - Triệu Lộ Tư công khai hẹn hò ở Tam Á, bị nhân viên khách sạn trông thấy khiến mạng xã hội xứ Trung điên đảo.

Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 1

Ngay lập tức, những cử chỉ thân mật của cả hai từ khi cả hai cùng đóng bom tấn cổ trang Thả Thí Thiên Hạ bất ngờ hot trở lại. Đáng chú ý là một đoạn clip ghi lại cảnh Dương Dương tóc trắng chụp ảnh cùng Triệu Lộ Tư.

Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 2

 

Lúc này vì muốn có shoot ảnh gần gũi, Triệu Lộ Tư mới nhẹ nhàng để tay mình cạnh tay Dương Dương. Thế nhưng nhà trai lại bạo hơn, thẳng thừng nắm chặt không buông tay nhà gái, tự nhiên để ống kính bắt chụp lại. Sau khi chụp xong, cả hai cũng ung dung thoải mái nắm tay, biến cả ekip thành "bóng đèn".

Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 3
Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 4

 

Clip này giờ đây rộ lên giữa lúc Dương Dương và Triệu Lộ Tư vướng phải tin tức "phim giả tình thật". Cặp đôi trai xinh gái đẹp này dường như có mối quan hệ cực kỳ thân thiết trên phim trường. Trong loạt khoảnh khắc được cánh săn ảnh chụp lại, họ liên tục cười nói, đùa giỡn vui vẻ và có những hành động tình tứ với đối phương trong quá trình đóng chung phim.

Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 5

 Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 6

 Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 7

Nhiều người cũng nhận ra, Dương Dương thường xuyên tươi cười rạng rỡ, đặc biệt chỉ khi bên cạnh Triệu Lộ Tư mà thôi. Nếu ở một mình, anh chàng luôn nghiêm túc tập trung, hoặc cùng lắm là cười mỉm thân thiện với mọi người.

Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 8

Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 9

Sinh năm 1991, Dương Dương là một trong những sao nam trẻ đang được yêu thích bậc nhất làng giải trí xứ Trung. Nam diễn viên 30 tuổi được yêu mến qua các bộ phim: Tân Lạc Thần, Đạo mộ bút ký, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Thiếu nữ toàn phong, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Em là niềm kiêu hãnh của anh... 

Giữa tin đồn hẹn hò, hình ảnh Dương Dương làm hành động này để 'đánh dấu chủ quyền' với Triệu Lộ Tư bất ngờ hot trở lại - Ảnh 10

Triệu Lệ Tư kém đàn anh 7 tuổi. Cô ghi dấu ấn trên màn ảnh với các tác phẩm: Trần Thiên Thiên, ngày ấy bây giờ, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Tam thiên nha sát, Yêu em từ dạ dày, Trường ca hành... Người đẹp được mệnh danh là "mỹ nữ xuyên không" vì tham gia nhiều bộ phim thuộc thể loại này.  

Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục lộ 'hint' hẹn hò?

Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục lộ 'hint' hẹn hò?

Bằng chứng này được đưa ra ngay trước thềm phát sóng của bộ phim Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ) mà Triệu Lộ Tư và Dương Dương hợp tác.

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