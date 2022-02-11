Ngay lập tức, những cử chỉ thân mật của cả hai từ khi cả hai cùng đóng bom tấn cổ trang Thả Thí Thiên Hạ bất ngờ hot trở lại. Đáng chú ý là một đoạn clip ghi lại cảnh Dương Dương tóc trắng chụp ảnh cùng Triệu Lộ Tư.

Lúc này vì muốn có shoot ảnh gần gũi, Triệu Lộ Tư mới nhẹ nhàng để tay mình cạnh tay Dương Dương. Thế nhưng nhà trai lại bạo hơn, thẳng thừng nắm chặt không buông tay nhà gái, tự nhiên để ống kính bắt chụp lại. Sau khi chụp xong, cả hai cũng ung dung thoải mái nắm tay, biến cả ekip thành "bóng đèn".

Clip này giờ đây rộ lên giữa lúc Dương Dương và Triệu Lộ Tư vướng phải tin tức "phim giả tình thật". Cặp đôi trai xinh gái đẹp này dường như có mối quan hệ cực kỳ thân thiết trên phim trường. Trong loạt khoảnh khắc được cánh săn ảnh chụp lại, họ liên tục cười nói, đùa giỡn vui vẻ và có những hành động tình tứ với đối phương trong quá trình đóng chung phim.

Nhiều người cũng nhận ra, Dương Dương thường xuyên tươi cười rạng rỡ, đặc biệt chỉ khi bên cạnh Triệu Lộ Tư mà thôi. Nếu ở một mình, anh chàng luôn nghiêm túc tập trung, hoặc cùng lắm là cười mỉm thân thiện với mọi người.

Sinh năm 1991, Dương Dương là một trong những sao nam trẻ đang được yêu thích bậc nhất làng giải trí xứ Trung. Nam diễn viên 30 tuổi được yêu mến qua các bộ phim: Tân Lạc Thần, Đạo mộ bút ký, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Thiếu nữ toàn phong, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Em là niềm kiêu hãnh của anh...

Triệu Lệ Tư kém đàn anh 7 tuổi. Cô ghi dấu ấn trên màn ảnh với các tác phẩm: Trần Thiên Thiên, ngày ấy bây giờ, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Tam thiên nha sát, Yêu em từ dạ dày, Trường ca hành... Người đẹp được mệnh danh là "mỹ nữ xuyên không" vì tham gia nhiều bộ phim thuộc thể loại này.