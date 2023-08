Những bộ phim Hoa ngữ trọng điểm trong năm 2022: Dương Tử hay Triệu Lộ Tư sẽ 'oanh tạc' màn ảnh

Được biết, nam chính tiếp xúc dự án này được cho là Trương Nghệ Hưng. Phim dự kiến sẽ khởi quay trong nửa đầu năm 2022.

Bộ phim thuộc thể loại phim khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ do Hoàng Vĩ cầm trịch. Phim kể về An Phục Thành - một kỹ sư hàng không vũ trụ. Sau khi nghe tin về việc khởi công xây dựng hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu 3 đã quyết định từ chối những công việc hấp dẫn ở nước ngoài để trở về và tham gia vào nhóm R&D của Bắc Đẩu. An Phục Thành sau đó đã lập một nhóm gồm 3 người An Phục Thành, Ngô Đồng (một kỹ sư từng tự ti vì thất bại trong quá khứ) và Hạ Phi Tuyết (lập trình viên thiên tài). Cả ba cùng hợp tác để nghiên cứu và tạo ra những dự án R&D.