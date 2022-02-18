Những bộ phim Hoa ngữ trọng điểm trong năm 2022: Dương Tử hay Triệu Lộ Tư sẽ 'oanh tạc' màn ảnh

Triệu Lộ Tư và Dương Tử nhận được sự quan tâm ngay khi thủ vai nữ chính trong hai bộ phim trọng điểm của năm 2022.

Dương Tử trong "Trời cao hướng Bắc" Rời Hoan Thụy Thế Kỷ, Dương Tử trở thành "gà cưng" trong mắt nhiều nhà làm phim. Nữ diễn viên vừa có nhan sắc vừa có năng lực thêm cả lượng người hâm mộ đông đảo nên không lạ lẫm khi cô được nhiều công ty ưu ái. Trong năm 2022, Dương Tử sẽ góp mặt trong dự án trọng điểm mang tên "Trời cao hướng bắc".

Được biết, nam chính tiếp xúc dự án này được cho là Trương Nghệ Hưng. Phim dự kiến sẽ khởi quay trong nửa đầu năm 2022. Bộ phim thuộc thể loại phim khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ do Hoàng Vĩ cầm trịch. Phim kể về An Phục Thành - một kỹ sư hàng không vũ trụ. Sau khi nghe tin về việc khởi công xây dựng hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu 3 đã quyết định từ chối những công việc hấp dẫn ở nước ngoài để trở về và tham gia vào nhóm R&D của Bắc Đẩu. An Phục Thành sau đó đã lập một nhóm gồm 3 người An Phục Thành, Ngô Đồng (một kỹ sư từng tự ti vì thất bại trong quá khứ) và Hạ Phi Tuyết (lập trình viên thiên tài). Cả ba cùng hợp tác để nghiên cứu và tạo ra những dự án R&D.

Triệu Lộ Tư trong "Hậu lãng" Bộ phim mang đề tài chủ nghĩa hiện thực, văn hoá trung y có tựa "Hậu lãng" xác nhận Triệu Lộ Tư sẽ thủ vai nữ chính. Sau hàng loạt vai nữ chính trong các dự án cổ trang lớn, Triệu Lộ Tư đã bắt đầu chuyển dần sang mảng phim xã hội, có chút chính kịch. Vì lẽ đó, nữ diễn viên nổi tiếng với các chiêu trò "cọ nhiệt" nay không dám có hành động gì quá lố, bởi vì đoàn phim có rất đông các đàn anh, đàn chị tên tuổi. Sau buổi khai máy cách đây không lâu, nam chính của phim sẽ là La Nhất Châu thủ vai. "Hậu lãng" thuộc thể loại hiện đại, đô thị, thanh xuân lập nghiệp. Phim xoay quanh góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền Trung Quốc. Trong phim, Tôn Đầu Đầu là một cô gái thẳng thắn, tính cách quật cường, thích bênh vực kẻ yếu thế. Cô được giáo sư Nhậm Tân Chính giúp đỡ, sau đó thu nhận làm học trò để truyền thụ kiến thức về y học cổ truyền.

Không gây ấn tượng trong năm 2021, liệu Dương Tử có lấy lại được vị thế với 'Trầm vụn hương phai'? Sau bộ phim "Nữ bác sĩ tâm lí", Dương Tử không tạo được ấn tượng mạnh mẽ tỏng các vai diễn, Do đó, "Trầm vụn hương phai" là bộ phim cổ trang do cô nàng đóng chính được kỳ vọng sẽ giúp cô lấy lại vị thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-bo-phim-hoa-ngu-trong-diem-trong-nam-2022-duong-tu-hay-trieu-lo-tu-se-oanh-tac-man-anh-450833.html