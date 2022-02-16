Dương Tử diện váy 70 triệu liền bị dân tình chê 'mặc như hàng chợ'

Dương Tử cũng từng nhiều lần bị chê cười vì phong cách thời trang khá là quê mùa, biến hàng hiệu thành hàng chợ kém sang.

Hội tụ cả nhan sắc lẫn tài năng, Dương Tử đang là nữ diễn viên rất nổi tiếng ở làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Tuy nhiên, dù là nữ diễn viên nổi tiếng nhưng về mảng thời trang, cô lại có phần thua kém so với những mỹ nhân khác. Nữ diễn viên thường bị đánh giá "lép vế" cả về thần thái lẫn phong cách thời trang.

Mới đây, cô lại tiếp tục nhận loạt lời chê bai của cư dân mạng bởi vì bộ ảnh mới. Cụ thể, phòng làm việc của Dương Tử vừa tung ra loạt ảnh mừng năm mới.

Bộ cánh mà Dương Tử đã diện có giá lên đén 70 triệu đồng - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh này, cô nàng diện bộ cánh màu trắng đơn giản, trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng. Phần tay váy được may cách điệu dáng tay bồng tạo cảm giác khác lạ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, để tóc buộc thấp, mái lệch, nhấn nhá outfit với khuyên tai kim loại nhỏ xinh.

Bộ cánh mà Dương Tử đã diện là thiết kế của Fendi có giá khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, Dương Tử lại có phần quê kiểng, kém sang, không thực sự tôn lên nét đẹp của thiết kế.

Bên cạnh khoản thần thái không mấy ấn tượng, việc stylist cố tình biến tấu phần khăn choàng dài 2 bên thành khăn choàng lệch cũng khiến bộ cánh mất đi nét phá cách ban đầu. Dáng váy suông và lối tạo dáng nhàm chán của Dương Tử còn khiến mẫu váy này trông như 1 mẫu áo choàng trơn cơ bản, không mấy đặc biệt. Ngoài ra, kiểu tóc buộc thấp, mái lệch và lối trang điểm nhạt nhòa cũng khiến hình ảnh của Dương Tử bị đánh giá kém đẹp, sến và già trước tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-dien-vay-70-trieu-lien-bi-dan-tinh-che-mac-nhu-hang-cho-450466.html