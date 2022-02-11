Dương Tử bị 'đào' lại bức ảnh 'xấu nhất lớp' thời đi học khiến nhiều người ngỡ ngàng

Dương Tử sinh năm 1992 được xem là tiểu hoa đán tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hoa ngữ. Cô bén duyên với phim ảnh từ nhỏ, bắt đầu nổi tiếng sau vai Hạ Tuyết trong bộ phim quốc dân "Nhà Có Trai Có Gái". Thông qua các phim Dương Tử góp mặt, khán giả đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô. Bên cạnh diễn xuất thì người hâm mộ còn chú ý đến hành trình nhan sắc của nữ diễn viên, từ ngoại hình của người qua đường đến mỹ nhân vạn người mê.

Dương Tử từng tự nhận thời đi học cô xấu nhất lớn. Khi nghe xong câu nói này, có nhiều người không tin, cho rằng Dương Tử đang khiêm tốn. Tuy nhiên, sau khi xem xong bức ảnh thời cấp 3 của Dương Tử, cư dân mạng đều phải thừa nhận cô ấy không có khiêm tốn, đó là sự thật. Các bạn cùng lớp của Dương Tử có nhiều trai xinh gái đẹp. Nhan sắc nữ diễn viên khi ấy chỉ thường thường bậc trung.