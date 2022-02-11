Dương Tử bị 'đào' lại bức ảnh 'xấu nhất lớp' thời đi học khiến nhiều người ngỡ ngàng

Sau khi xem xong bức ảnh thời cấp 3 của Dương Tử, cư dân mạng đều phải thừa nhận cô ấy không có khiêm tốn.
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Dương Tử sinh năm 1992 được xem là tiểu hoa đán tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hoa ngữ. Cô bén duyên với phim ảnh từ nhỏ, bắt đầu nổi tiếng sau vai Hạ Tuyết trong bộ phim quốc dân "Nhà Có Trai Có Gái". Thông qua các phim Dương Tử góp mặt, khán giả đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô. Bên cạnh diễn xuất thì người hâm mộ còn chú ý đến hành trình nhan sắc của nữ diễn viên, từ ngoại hình của người qua đường đến mỹ nhân vạn người mê.
Dương Tử từng tự nhận thời đi học cô xấu nhất lớn. Khi nghe xong câu nói này, có nhiều người không tin, cho rằng Dương Tử đang khiêm tốn. Tuy nhiên, sau khi xem xong bức ảnh thời cấp 3 của Dương Tử, cư dân mạng đều phải thừa nhận cô ấy không có khiêm tốn, đó là sự thật. Các bạn cùng lớp của Dương Tử có nhiều trai xinh gái đẹp. Nhan sắc nữ diễn viên khi ấy chỉ thường thường bậc trung.
Tuy nhiên, bỗng nhiên trở nên xinh đẹp nên Dương Tử bị cho là đã can thiệp "dao kéo" để có màn "lột xác" ngoạn mục. Tuy nhiên, đối diện với nghi vấn này, Dương Tử đã phủ nhận với MC Kim Tinh nổi tiếng rằng, vì có tạng người dễ béo nên trước đây trông cô khá mập mạp. Đồng thời, cô cũng khẳng định rằng mình đã tích cực giảm cân sau khi tốt nghiệp đại học.
Hiện tại, Dương Tử đã biết cách giữ gìn vóc dáng và chăm chút bản thânxuất hiện với dáng người nhỏ gọn, bờ vai mảnh mai cùng làn da trắng mịn, không tì vết. Công chúng không khỏi ngưỡng mộ khi nhìn thấy bở vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh quyến rũ của Dương Tử. Ai cũng phải công nhận rằng, kể từ sau khi giảm cân, dường như nhan sắc của Dương Tử càng ngày càng lên hương.