Hé lộ loạt cảnh đám cưới 'đẹp tựa như mơ' của Dương Tử và Thành Nghị

Sao quốc tế 15/02/2022 21:47

Sau khi loạt ảnh cưới được tung ra, sự kết hợp giữa Dương Tử và Thành Nghị được đánh giá là rất đáng mong chờ.

Cách đây không lâu, ekip sản xuất phim cổ trang tiên hiệp "Trầm vụn hương phai" đã tung ra loạt ảnh cặp đôi Dương Tử Thành Nghị mặc áo cưới trắng toát. Cách cả hai tương tác được khen là quá mức ngọt ngào, thể hiện được ánh mắt tình cảm chân thành của những người đang yêu nhau say đắm.

Sau khi loạt ảnh cưới được tung ra, sự kết hợp giữa Dương Tử - nữ chính "Hương mật tựa khói sương" và Thành Nghị - nam chính "Lưu ly mỹ nhân sát" được cho là điều rất đáng mong chờ. Bởi cả Hương mật tựa khói sương lẫn Lưu ly mỹ nhân sát đều là những phim tiên hiệp khá thành công, nhờ tham gia các dự án này mà tên tuổi của Thành Nghị và Dương Tử thăng hạng nhanh chóng.

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Lộ cảnh đám cưới của Dương Tử và Thành Nghị trong phim mới - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, vì Dương Tử mặc váy trắng quá giống lúc đóng "Hương mật tựa khói sương" nên cái tên Đặng Luân cũng bị réo gọi. Nhiều khán giả mang Đặng Luân ra so sánh với Thành Nghị để xem ai đẹp đôi với Dương Tử hơn. Đặng Luân sở hữu nét nam tính, rắn rỏi còn Thành Nghị lại đẹp theo kiểu thư sinh hào hoa lãng tử, nếu đặt 2 người lên bàn cân so sánh thì quả là khó tìm ra ai hơn được ai.

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Hình ảnh của cặp đôi chính trong phim mới Trầm vụn hương phai - Ảnh: Internet

Vì "Trầm vụn hương phai" cũng có nội dung đi theo hướng tiên hiệp nên không tránh được chuyện bị khán giả so sánh với "Hương mật tựa khói sương" hay "Lưu ly mỹ nhân sát". Tuy nhiên, người hâm mộ của cặp đôi chính vẫn tin tưởng rằng 2 ngôi sao có thể biến Trầm vụn hương phai thành một dự án đặc sắc, không bị nhầm lẫn với bất cứ tác phẩm nào.

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Nhiều người cho rằng Dương Tử mặc váy trắng quá giống lúc đóng Hương mật tựa khói sương - Ảnh: Internet

"Trầm vụn hương phai" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch kể về câu chuyện xoay quanh yêu tinh hoa sen - Nhan Đàm và nhân duyên cùng với những chuyến phiêu lưu của nàng với ngư tinh Dư Mặc và Ứng Uyên Đế quân. 

Nhan Đàm (Dương Tử) vốn là một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, vì hóa thành hình người trước thời hạn phải trải qua tình kiếp. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên đế quân (Thành Nghị) thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm, cho đến khi gặp Đường Châu là Ứng Uyên chuyển thế.

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