Rộ tin đồn Dương Mịch 'cạch mặt' Dương Tử, thực hư ra sao?

Mới đây, trong một sự kiện trên đài truyền hình Hồ Nam, sự tương tác giữa Dương Mịch và Dương Tử nhận được nhiều nhiều chú ý và quan tâm từ cư dân mạng.

Dương Mịch và Dương Tử là hai trong số những ngôi sao tham dự sự kiện chào mừng năm mới trên đài truyền hình Hồ Nam vừa qua. Cả hai nữ diễn viên nổi tiếng không có sân khấu biểu diễn chung, nhưng vẫn trở thành đề tài được bàn tán trên mạng xã hội sau khi một clip được quay từ phía khán giả hé lộ sự thật về mối quan hệ giữa họ được chia sẻ rầm rộ trên mạng.

Trong clip, Dương Mịch diện váy bồng bềnh, tà váy quá to nên Dương Tử đã giúp mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế nâng váy lên, tránh bị giẫm hay gây phiền hà khi di chuyển. Nữ diễn viên cũng không khách sáo trước hành động của đàn em. Đáng chú ý là cô nàng còn xoa xoa đầu nữ chính của "Nữ Bác Sĩ Tâm Lý" đầy trìu mến và tình cảm.

Dương Tử chủ động giúp đàn chị Dương Mịch - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nhiều người, hành động của Dương Mịch đối với Dương Tử cho thấy thực chất cả 2 rất thân thiết chứ không hề "như nước với lửa, hãm hại sau lưng" như tin đồn. Đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ, trong khi người trong cuộc vẫn tương tác vô tư với nhau và thậm chí còn có mối quan hệ tốt đẹp hơn cư dân mạng thường nghĩ.

Dương Tử và Dương Mịch thân thiết trên sân khấu chứ không 'như nước, như lửa' như lời đồn - Ảnh: Internet

Dương Mịch bước vào làng giải trí từ khi còn nhỏ, nổi tiếng từ vai Quách Tương vào năm 2006 và đến bây giờ vẫn giữ được vị thế không suy giảm trong lứa tiểu hoa 85, những mỹ nhân nổi tiếng sinh năm 1985 - 1989 của màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh đó, Dương Tử thuộc lứa tiểu hoa 90, những mỹ nhân nổi tiếng sinh năm 1990 - 1994 của màn ảnh Hoa ngữ. Dù cô nàng cũng ra mắt với vai trò diễn viên từ khi còn nhỏ, nhưng khán giả vẫn luôn xem Dương Mịch và Dương Tử cách nhau 1 thế hệ.

Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục lộ nghi vấn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' Người hâm mộ tiếp tục hào hứng khi bắt gặp Dương Tử bí mật đến xem buổi nhạc kịch của "người yêu tin đồn" Tiêu Chiến.

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