Không gây ấn tượng trong năm 2021, liệu Dương Tử có lấy lại được vị thế với 'Trầm vụn hương phai'?

Sau bộ phim "Nữ bác sĩ tâm lí", Dương Tử không tạo được ấn tượng mạnh mẽ tỏng các vai diễn, Do đó, "Trầm vụn hương phai" là bộ phim cổ trang do cô nàng đóng chính được kỳ vọng sẽ giúp cô lấy lại vị thế.

Thời gian qua, Dương Tử không tạo được ấn tượng mạnh mẽ thông qua các vai diễn trong năm 2021. Với việc làm mới mình với một tác phẩm hiện đại về ngành y, nữ diễn viên ít nhiều cũng gặp nhiều bất lợi và khó khăn. Tuy nhiên, khi dự án "Trầm vụn hương phai" được công bố, nhiều người hâm mộ của cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng nữ diễn viên cũng trở lại với dòng phim thế mạnh của mình. Mới đây, MV ca khúc chủ đề "Trầm hương" trong bộ phim cổ trang, huyền huyễn "Trầm vụn hương phai" do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã được chính thức tung ra thị trường. Trong đó, nhân vật Nhan Đàm của cô nàng đã gây ấn tượng cực mạnh với khán giả qua tạo hình tóc trắng khác lạ.

Tạo hình ấn tượng của Dương Tử trong 'Trầm vụn hương phai' - Ảnh: Internet Sau khi MV nhạc phim được tung ra, Dương Tử nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả với tạo hình cổ trang. Không ít người nhận xét rằng nét đẹp của mỹ nhân họ Dương tuy không quá mỹ miều nhưng lại rất đặc biệt, phù hợp với miêu tả trong nguyên tác. Dựa vào cốt truyện và độ đầu tư của ê-kíp, phim được kỳ vọng sẽ là bom tấn giúp nữ diễn viên lấy lại vị thế của mình.

Thông qua bộ phim này, người hâm mộ kì vọng Dương Tử sẽ lấy lại phong độ - Ảnh: Internet Trở lại với "Trầm vụn hương phai", phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu an Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

Dương Tử diện váy 70 triệu liền bị dân tình chê 'mặc như hàng chợ' Dương Tử cũng từng nhiều lần bị chê cười vì phong cách thời trang khá là quê mùa, biến hàng hiệu thành hàng chợ kém sang.

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