Hiện tại, trên mạng đang xôn xao tin đồn Dương Dương và Triệu Lộ Tư đang yêu nhau. Những cử chỉ thân mật của cả hai trên phim trường khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đang hẹn hò là sự thật.

Mới đây, trên Weibo đang rầm rộ đoạn clip hậu trường tại Thả thí Thiên Hạ, trong đó Dương Dương được cho là có hành động vô cùng ga lăng, ôn nhu đối với Triệu Lộ Tư. Khi thấy bạn diễn che mặt vì nắng nóng, Dương Dương lập tức giơ cao tay áo, giống như đang che chắn giúp cho "bạn gái tin đồn". Hành động này của nam diễn viên ngay lập tức càn quét MXH, thống trị hot search Weibo với hàng triệu lượt bàn tán.

Nhiều cư dân mạng nhận xét Dương Dương rất chu đáo và ân cần, xứng đáng nhận danh hiệu "bạn trai quốc dân". Tuy nhiên, cũng không ít netizen cho rằng Dương Dương vốn dĩ chỉ vẫy tay áo để chỉnh trang lại thôi, chẳng phải che nắng giùm Triệu Lộ Tư.

Hiện tại phản ứng về clip hậu trường này trên mạng khá căng thẳng. Ai nấy đều chê cười Triệu Lộ Tư "đi bài" quá lố, thậm chí còn không khỏi nghi ngờ đây thực chất là động thái của Dương Dương để khẳng định anh có thể ga lăng, có thể tốt bụng với bạn diễn nữ, song đó không phải là yêu nên đừng mơ tưởng viển vông.

Netizen Việt bình luận:

- Xem đi xem lại vẫn chưa nhận ra hành động che nắng. Chẳng ai che nắng mà vẫy vẫy mấy cái như chỉnh tay áo thế cả.

- Con trai ga lăng tốt mà, mà ga lăng chứ không yêu đương gì ở đây hết nhá!

- Dương Dương luôn lịch sự và ấm áp với các bạn diễn, hai anh em có vẻ cũng vui vẻ.

- "Cọ nhiệt" không ngừng nghỉ, chẳng qua là vẫy tay áo thôi chứ che gì đâu... Kì này hơi fail nha chị Tư.

Tổng hợp từ Trạm Tin Cbiz.

Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là bạn bè, tri kỷ hơn 10 năm cũng là đối thủ đáng gờm. Chuyện tình của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia.