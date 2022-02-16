Nam thần Dương Dương sắp 'nên duyên' với 'tiểu Lưu Diệc Phi' trong bộ phim mới

Sau thành công vang dội của bộ phim "Em là niềm kiêu hãnh của anh", Dương Dương tiếp tục tham gia dự án mang tên "Một tòa thành đang chờ anh" trong năm 2022.

Mới đây, trên trang mạng xã hội Weibi rầm rộ lan truyền thông tin rằng Dương Dương sẽ "thừa thắng xông lên" với bộ phim có đề tài tương tự "Em là niềm kiêu hãnh của anh". Cụ thể, nam diễn viên sẽ tham gia dự án mang tên "Một tòa thành đang chờ anh", được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi. Theo đó, nữ chính của bộ phim này được xác định là nữ diễn viên trẻ Vương Sở Nhiên. Được biết, Dương thủ vai Tống Diệm, còn Vương Sở Nhiên vào vai Hứa Thấm. Trước thông tin về dàn diễn viên chính của bộ phim tình cảm đầy ngọt ngào này, nhiều khán giả mong đợi cặp đôi hứa hẹn sẽ mang tới một bộ phim với đầy đủ cung bậc cảm xúc trọn vẹn của tình yêu đôi lứa.

Dự án 'Một tòa thành đang chờ anh' được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi - Ảnh: Internet Bộ phim "Một tòa thành đang chờ anh" xoay quanh đội trưởng đội cứu hoả Tống Diệm (Dương Dương) và bác sĩ khoa cấp cứu Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) trùng phùng sau 10 năm xa cách. Lúc trước hai người vì gia đình phản đối mà bị ép chia tay. Khi gặp lại nhau, cả hai đều đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Do tính chất công việc mà Tống Diệm và Hứa Thấm dần dần qua lại nhiều hơn.

Tống Diệm dẫn dắt đội cứu hoả vì bảo vệ tính mạng, tài sản và an toàn của người dân mà anh dũng phấn đấu, trải qua vô số lần cận kề cái chết nhưng vẫn không quên sơ tâm. Sự kiên trì của anh đã cảm hoá Hứa Thấm, nút thắt trong lòng họ nhiều năm qua cũng dần dần được hoá giải. Hai người cùng khắc phục rào cản của gia đình, cuối cùng một lần nữa ở bên nhau, cổ vũ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, dùng sở trường của mình để bảo vệ thành phố xinh đẹp này. Dương Dương - Ảnh: Internet Vương Sở Nhiên gia nhập showbiz từ năm 2017, sự nghiệp mới phát triển, chuyện tình ái của cô vẫn được khán giả quan tâm bởi nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp triệu người mê, là người tình trong mộng của nhiều khán gải. Cô còn được mệnh danh là "em họ quốc dân" và so sánh đẹp không kém Lưu Diệc Phi. Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Dương Dương được đánh giá là một trong những nam thần nổi tiếng nhất của làng giải trí Trung Quốc hiện nay. Nhìn vào sự nghiệp diễn xuất của Dương Dương, có thể thấy rằng thành công của anh chàng có được nhờ vào phần lớn là nhan sắc quá hoàn hảo. Anh được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết nhờ ngoại hình xuất chúng và xuất hiện trong nhiều tác phẩm đình đám như "Tai Trái", "Thiếu nữ toàn phong hay Vũ động càn khôn", "Em là niềm kiêu hãnh của anh"...

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