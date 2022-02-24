Xuất hiện tại đêm hội Xuân Vãn, Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình 'phát hoảng' vì điều này

Sao quốc tế 24/02/2022 14:29

Cách đây không lâu, những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh tham gia đêm hội Xuân Vãn của CCTV đang được cư dân mạng lan truyền rầm rộ.

Xuất hiện trong đêm hội Xuân Vãn của CCTV, Triệu Lệ Dĩnh mặc chiếc váy màu nude khá kín đáo, ngôi sao của Minh Lan truyện uốn tóc xoăn nhẹ và trang điểm tươi tắn. Nếu nhìn ở góc chính diện, nữ diễn viên mang đến cảm giác vô cùng xinh đẹp, trẻ trung. Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên cúi người xuống chào khán giả và các đồng nghiệp khác, cư dân mạng lại phát hoảng vì bờ vai gầy gò xương xẩu khá đáng sợ.

Triệu Lệ Dĩnh vốn là minh tinh có vóc dáng nhỏ nhắn, cô chỉ giữ cân nặng ở mức 40 kg. Thời gian gần đây, nữ diễn viên "Hoa Thiên Cốt" có vẻ như gầy đến mức lộ rõ phần xương quai xanh. Dù gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất xinh đẹp nhưng nhìn hình ảnh "bà mẹ một con" ốm yếu thế kia thì quả là cũng có hơi e dè một chút.

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Triệu Lệ Dĩnh để lộ phần xương quai xanh và cổ gầy gò - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh gầy hơn rất nhiều từ sau khi trở lại làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều người hâm mộ cho rằng áp lực công việc cùng với những rắc rối liên quan đến chồng cũ Phùng Thiệu Phong đã khiến Triệu Lệ Dĩnh sụt cân nhanh chóng hơn. 

Bên cạnh đó, "tiểu hoa đán 8x" cũng thuộc kiểu cuồng công việc, thường dành hầu hết thời gian tham gia diễn xuất mà không nghỉ ngơi. Do đó, cô ngày càng giảm cân.

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Nhiều người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của cô nàng - Ảnh: Internet

Dã man sinh trưởng là một trong những dự án phim Hoa ngữ chưa lên sóng được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Sau loạt ồn ào tranh cãi về việc chọn diễn viên, vừa qua, bộ phim đã chính thức công bố nhân nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh và nam chính do Âu Hào đảm nhận thay lời đồn Vương Nhất Bác trước đó.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công.

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Mới đây, người hâm mộ vui mừng trước thông tin bộ phim "Hạnh phúc đến vạn gia" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã chính thức được Tổng cục cấp giấy phép phát sóng.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh vóc dáng Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ làng sao Phùng Thiệu Phong

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