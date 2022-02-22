Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh vượt qua ải kiểm duyệt, dân tình lập tức 'mở tiệc ăn mừng'

Sao quốc tế 22/02/2022 20:06

Mới đây, người hâm mộ vui mừng trước thông tin bộ phim "Hạnh phúc đến vạn gia" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã chính thức được Tổng cục cấp giấy phép phát sóng.

Mới đây, bộ phim "Hạnh phúc đến vạn gia" do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai chính đã chính thức được Tổng cục cấp giấy phép phát sóng. Cụ thể, bộ phim chính thức qua ải kiểm duyệt từ ngày 25/1/2022 với thời lượng 40 tập phim. Phim dự kiến sẽ phát sóng trên Youku trong quý 1 năm 2022.

Có thể nói, vòng kiểm duyệt luôn là điều các đoàn phim cảm thấy lo lắng nhất bởi những yêu cầu khắt khe. Do đó, trước "tin vui" này, nhiều người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã muốn mở tiệc ăn mừng sau một khoảng thời gian dài chờ đợi. Thậm chí, nhiều bộ phim buộc phải chỉnh sửa hoặc cắt bỏ bớt số tập phim thì mới có thể lấy được giấy phép phát sóng.

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Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh vượt qua ải kiểm duyệt - Ảnh: Internet

Đạo diễn từng tiết lộ nàng "tiểu hoa" 85 là người phù hợp nhất cho vai diễn này và tin chắc rằng cô sẽ là người thể hiện tròn trịa vai Hà Hạnh Phúc. 

Nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh Phúc, một người xinh đẹp và kiên cường, độc lập, dù lớn lên trong gia cảnh nghèo khó và gặp nhiều khó khăn thì cô vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Đối với cô gái này thì đúng là đúng, sai là sai và trong tình huống nào thì cũng luôn phải giữ vững được tôn nghiêm của bản thân. Nữ diễn viên mặc trang phục giản dị, mái tóc buộc gọn, cách trang điểm cũng vô cùng nhẹ nhàng, như có như không, đúng chuẩn gái nông thôn. 

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Nữ diễn viên gây ấn tượng với trang phục giản dị, mái tóc buộc gọn, cách trang điểm cũng vô cùng nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

"Hạnh phúc đến Vạn gia" kể về quá trình trưởng thành của người phụ nữ do Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính, cô là người có tinh thần giúp đỡ người nghèo. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, cô vẫn quyết tâm vượt qua để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Cô gái sống ở nông thôn, phải chịu nhiều uất ức vì định kiến cổ hủ. Tuy nhiên, nhân vật này từng bước vượt qua khó khăn, đồng thời khẳng định giá trị đích thực của người phụ nữ.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ Hạnh phúc đến vạn gia phim Trung Quốc làng sao

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