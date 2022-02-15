Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh khoác tay người đàn ông lạ tại trung tâm thương mại giữa tin đồn tái hợp Phùng Thiệu Phong

Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh khoác tay một người đàn ông đi dạo trong trung tâm thương mại khiến dân tình xôn xao.

Một trong những tin đồn khiến các fan cực kỳ phấn khích ngay trong dịp đầu năm mới đó chính là việc Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong có cơ hội tái hợp sau gần 1 năm ly hôn. Được biết, tài tử họ Phùng đã đưa con trai tới gặp vợ cũ khiến nàng "Sam Sam" vô cùng vui mừng, cả 2 thậm chí còn có cử chỉ tình cảm dành cho nhau. Vậy nhưng trước thông tin này, 2 nhân vật chính không đưa ra phản hồi. Giữa lúc tin đồn gây xôn xao MXH, 1 clip của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng người đàn ông lạ mặt bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ tràn lan.

Cụ thể, vào đúng ngày Valentine (14/2), trang Weibo xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh khoác tay người đàn ông lạ đi dạo trong trung tâm thương mại. Ngôi sao Hoa Thiên Cốt không chỉ chủ động khoác tay người đàn ông một cách đầy thân mật, mà cả hai thậm chí còn rất tập trung vào câu chuyện, không quan tâm đến người đi đường hay bất cứ ai đi bên cạnh. “Trai lạ” vóc dáng cao lớn, khoác áo măng tô chững chạc, đầu tóc gọn gàng, gương mặt điển trai, phong thái trưởng thành, trầm ổn. Trong khi đó, nữ diễn viên 8x trông tươi trẻ hơn với áo khoác màu xanh lá và mũ nồi màu đỏ. Cô xoã mái tóc xoăn uốn lọn và trang điểm nhẹ nhàng.

Đoạn video gây xôn xao cộng đồng mạng. Không ít dân mạng bày tỏ ngạc nhiên vì cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng có tình mới sau một năm ly hôn Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, sau nhiều suy đoán của cư dân mạng, người hâm mộ để lại bình luận phía dưới cho rằng đây là nam diễn viên Lý Quang Khiết, hai ngôi sao thực ra đang diễn một phân cảnh trong bộ phim Dã man sinh trưởng. Khoảnh khắc của cặp đôi nhanh chóng leo lên No 4 hot search bảng chung và No 1 bảng giải trí với hashtag: "Ảnh leak Triệu Lệ Dĩnh Lý Quang Khiết khoác tay". Khoảnh khắc của cặp đôi nhanh chóng leo lên No 4 hot search bảng chung và No 1 bảng giải trí với hashtag: "Ảnh leak Triệu Lệ Dĩnh Lý Quang Khiết khoác tay". Lý Quang Khiết sinh năm 1981, anh thuộc lớp diễn viên thực lực, chăm chỉ đóng phim và có cuộc sống khá riêng tư, ít xuất hiện trước ống kính truyền thông. Một số bộ phim anh từng đóng như Chuyện tình cây táo gai, Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp, Sứ đồ hành giả. Những vai diễn trên đều để lại ấn tượng tốt với khán giả. Dã man sinh trưởng chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công.

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