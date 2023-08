Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh khoác tay người đàn ông lạ tại trung tâm thương mại giữa tin đồn tái hợp Phùng Thiệu Phong

Đoạn video gây xôn xao cộng đồng mạng. Không ít dân mạng bày tỏ ngạc nhiên vì cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng có tình mới sau một năm ly hôn Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, sau nhiều suy đoán của cư dân mạng, người hâm mộ để lại bình luận phía dưới cho rằng đây là nam diễn viên Lý Quang Khiết, hai ngôi sao thực ra đang diễn một phân cảnh trong bộ phim Dã man sinh trưởng.

Lý Quang Khiết sinh năm 1981, anh thuộc lớp diễn viên thực lực, chăm chỉ đóng phim và có cuộc sống khá riêng tư, ít xuất hiện trước ống kính truyền thông. Một số bộ phim anh từng đóng như Chuyện tình cây táo gai, Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp, Sứ đồ hành giả. Những vai diễn trên đều để lại ấn tượng tốt với khán giả.

Dã man sinh trưởng chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công.