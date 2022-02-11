Bận rộn cho dự án phim mới, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đón 'tin vui' ngày đầu năm

Sao quốc tế 11/02/2022 11:00

Bộ phim "Ai là hung thủ" do "nữ hoàng rating" đóng chính đã được phía Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng.

Cách đây không lâu, "Ai là hung thủ" cũng được phát sóng tại ứng dụng IQiyi của Hàn Quốc, nay lại có thêm đài truyền hình bỏ số tiền lớn để đưa bộ phim này đến với số đông khán giả màn ảnh nhỏ. Cụ thể, bộ phim sẽ được phát sóng với phiên bản phụ đề chứ không lồng tiếng. Việc phát bằng phụ đề sẽ giúp cho khán giả giữ được mạch cảm xúc, không vì lồng tiếng chẳng khớp miệng mà mất đi trải nghiệm thú vị lúc xem phim.

trieu le dinh
Ai là hung thủ được Hàn Quốc mua bản quyền - Ảnh: Internet

"Ai là hung thủ" gây chú ý vì có sự góp mặt của "bà mẹ một con" Triệu Lệ Dĩnh. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai bác sĩ Thẩm Vũ xinh đẹp, dịu dàng, lại vô cùng tài giỏi. Khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Triệu Lệ Dĩnh được khen xinh đẹp, trẻ trung như thiếu nữ. Nhờ đôi mắt lúng liếng cùng nụ cười hiền, Triệu Lệ Dĩnh tạo cảm giác giống bác sĩ mới vào nghề, vừa thân thiện lại vừa đáng yêu.

trieu le dinh 1
trieu le dinh 2
trieu le dinh 3
Trong năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với vai diễn bác sĩ tâm lý trong phim - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang dồn sức quay phim "Dã man sinh trưởng", đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển mình ấn tượng cho Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian dài gắn liên với phim thanh xuân ngôn tình.

"Dã man sinh trưởng" được chuyển thể từ tiểu thuyết Không được vãng sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ. Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh.

Triệu Lệ Dĩnh hé lộ 'mẫu người đàn ông lý tưởng' cô muốn lấy làm chồng nhất

Triệu Lệ Dĩnh hé lộ 'mẫu người đàn ông lý tưởng' cô muốn lấy làm chồng nhất

Cư dân mạng bất ngờ trước hình tượng đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh muốn kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Ai là hung thủ sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Dã man sinh trưởng

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh hé lộ 'mẫu người đàn ông lý tưởng' cô muốn lấy làm chồng nhất

Triệu Lệ Dĩnh hé lộ 'mẫu người đàn ông lý tưởng' cô muốn lấy làm chồng nhất

Bị hỏi liệu có buồn khi trượt Tứ tiểu hoa đán sau 90, Triệu Lệ Dĩnh trả lời như 'dội nước lạnh' vào phóng viên

Bị hỏi liệu có buồn khi trượt Tứ tiểu hoa đán sau 90, Triệu Lệ Dĩnh trả lời như 'dội nước lạnh' vào phóng viên

Hậu trường quảng cáo 'bóc sạch' nhan sắc thật của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Hậu trường quảng cáo 'bóc sạch' nhan sắc thật của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Loạt mỹ nhân Hoa ngữ bị 'dìm' thê thảm khi đứng chung khung hình với đồng nghiệp: Lưu Diệc Phi già hơn đồng niên thấy rõ, Dương Tử bị Triệu Lệ Dĩnh 'dìm' thê thảm

Loạt mỹ nhân Hoa ngữ bị 'dìm' thê thảm khi đứng chung khung hình với đồng nghiệp: Lưu Diệc Phi già hơn đồng niên thấy rõ, Dương Tử bị Triệu Lệ Dĩnh 'dìm' thê thảm

Những sao Hoa ngữ xuất thân nông thôn 'trở mình' thành công: Triệu Lệ Dĩnh kiên trì nỗ lực, 'Ảnh hậu' Châu Đông Vũ thành 'bà hoàng phòng vé'

Những sao Hoa ngữ xuất thân nông thôn 'trở mình' thành công: Triệu Lệ Dĩnh kiên trì nỗ lực, 'Ảnh hậu' Châu Đông Vũ thành 'bà hoàng phòng vé'

Vương Tư Thông bày tỏ 'bảo vệ' Triệu Lệ Dĩnh cả đời, ai ngờ bị mỹ nhân từ chối phũ phàng

Vương Tư Thông bày tỏ 'bảo vệ' Triệu Lệ Dĩnh cả đời, ai ngờ bị mỹ nhân từ chối phũ phàng

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 11 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào