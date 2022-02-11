Bận rộn cho dự án phim mới, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đón 'tin vui' ngày đầu năm

Bộ phim "Ai là hung thủ" do "nữ hoàng rating" đóng chính đã được phía Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng.

Cách đây không lâu, "Ai là hung thủ" cũng được phát sóng tại ứng dụng IQiyi của Hàn Quốc, nay lại có thêm đài truyền hình bỏ số tiền lớn để đưa bộ phim này đến với số đông khán giả màn ảnh nhỏ. Cụ thể, bộ phim sẽ được phát sóng với phiên bản phụ đề chứ không lồng tiếng. Việc phát bằng phụ đề sẽ giúp cho khán giả giữ được mạch cảm xúc, không vì lồng tiếng chẳng khớp miệng mà mất đi trải nghiệm thú vị lúc xem phim.

Ai là hung thủ được Hàn Quốc mua bản quyền - Ảnh: Internet

"Ai là hung thủ" gây chú ý vì có sự góp mặt của "bà mẹ một con" Triệu Lệ Dĩnh. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai bác sĩ Thẩm Vũ xinh đẹp, dịu dàng, lại vô cùng tài giỏi. Khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Triệu Lệ Dĩnh được khen xinh đẹp, trẻ trung như thiếu nữ. Nhờ đôi mắt lúng liếng cùng nụ cười hiền, Triệu Lệ Dĩnh tạo cảm giác giống bác sĩ mới vào nghề, vừa thân thiện lại vừa đáng yêu.

Trong năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với vai diễn bác sĩ tâm lý trong phim - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang dồn sức quay phim "Dã man sinh trưởng", đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển mình ấn tượng cho Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian dài gắn liên với phim thanh xuân ngôn tình.

"Dã man sinh trưởng" được chuyển thể từ tiểu thuyết Không được vãng sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ. Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh.

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