Vương Tư Thông bày tỏ 'bảo vệ' Triệu Lệ Dĩnh cả đời, ai ngờ bị mỹ nhân từ chối phũ phàng

Thiếu gia "tai tiếng" nhất Trung Quốc luôn bày tỏ sự yêu thích của mình đối với nữ minh tinh Triệu Lệ Dĩnh nhưng bất ngờ là chưa từng được cô hồi đáp một cách chân thành lần nào.

Thiếu gia Vương Tử Thông ngoài việc vô cùng giàu có thì còn được biết đến thông qua những lần "đá xéo" những nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy vậy, có nhiều người nổi tiếng được Vương Tư Thông công khai ủng hộ và thiên vị ra mặt chẳng hạn như Triệu Lệ Dĩnh, Vương Tư Thông từng tuyên bố rằng: “Triệu Lệ Dĩnh là người phụ nữ duy nhất mà tôi không sao ghét bỏ nổi. Nếu có cơ hội, tôi muốn bảo vệ cô ấy bằng cả cuộc đời mình”. Tuy 'đắc tội' với cả C-biz nhưng Vương Tư Thông lại luôn công khai ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh Vốn có bạn thân là Lâm Canh Tân, mà Lâm Canh Tân còn từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh thông qua tác phẩm Sở Kiều Truyện, Vương Tư Thông đã nhờ nam tài tử hỏi thăm người đẹp suy nghĩ về bản thân mình. Tuy vậy, với bản tính thật thà, nghĩ sao nói đó của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã "xối một gáo nước lạnh" vào thẳng mặt của thiếu gia họ Vương với câu nói: “Hợp tác thương mại cũng được, còn lại thì thôi”.

Triệu Lệ Dĩnh khá thẳng thắn khi trả lời Lâm Canh Tân về Vương Tư Thông Sau đó, có một lần Vương Tư Thông hỏi Lâm Canh Tân về lý do mà Triệu Lệ Dĩnh không ngó ngàng đến mình, nam diễn viên chỉ có thể đáp lại thẳng thừng: "Anh không phải là mẫu người của cô ấy chút nào!”. Tuy vậy, thiếu gia họ Vương luôn giữ quan điểm của mình về Triệu Lệ Dĩnh, anh cho biết bản thân rất quý thái độ chân thật này của nữ minh tinh và cũng vì cô khác với những người đẹp khác là có năng lực diễn xuất thực thụ, mỗi tác phẩm của cô đều rất đáng xem. Bị hỏi về lý do Triệu Lệ Dĩnh không thích mình, không ngờ Vương Tư Thông lại bị bạn thân là Lâm Canh Tân phản hồi cực 'phũ' Không dừng lại ở đó, Triệu Lệ Dĩnh còn được xem là lý do mà Vương Tư Thông "cạch mặt" diva Na Anh. Theo đó, Na Anh khi biết được Triệu Lệ Dĩnh rất hâm mộ ca sĩ Đao Lang thì đã gọi cô là một "tiểu yêu tinh" và cho rằng chỉ có người nhà quê mới thích nghe Đao Lang mà thôi. Quả thật là Triệu Lệ Dĩnh chưa từng phủ nhận xuất thân nông thôn của mình, nhờ sự cố gắng của cô mà các fan đã luôn yêu quý, mặc kệ nguồn gốc thuần nông của gia đình nữ minh tinh.

Vương Tư Thông từng công khai 'cạch mặt' Na Anh vì cô đã bắt nạt và xem thường Triệu Lệ Dĩnh Sau đó, để trả thù cho người đẹp, Vương Tư Thông từng tuyên bố: “Tôi sẽ khiến Na Anh không thể hòa hợp trong vòng giải trí này”. Anh còn mời Đao Lang đến tổ chức concert tại Vạn Đạt, cha của Vương Tư Thông là tỷ phú Vương Kiện Lâm còn công khai yêu thích các bài hát của Đao Lang. Có thể thấy, thông qua những việc làm này, Vương Tư Thông đã thể hiện thái độ rõ ràng của mình với những người "dám" bắt nạt thần tượng Triệu Lệ Dĩnh của mình. Ảnh: Internet

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh không đeo nhẫn cưới trong suốt 3 năm hôn nhân với Phùng Thiệu Phong? Dù đã ly hôn được gần 1 năm song cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong luôn được quan tâm hơn bao giờ hết.

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