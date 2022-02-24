Hé lộ tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới: Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao

Mới đây, đoàn phim của "Dã man sinh trưởng" đã tiếp tục tung ra những tấm ảnh hậu trường hé lộ tạo hình của nhân vật Hứa Bác Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận.

Mới đây, đoàn phim của bộ phim "Dã man sinh trưởng" đã tung ra những tấm ảnh hậu trường hé lộ tạo hình của nhân vật Hứa Bác Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận. Đây là dự án sở hữu những cái tên được khán giả trông đợi nhất trên màn ảnh là Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào trong đầu năm 2022. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân vào vai một nữ chủ tịch vô cùng quyền lực, nên không có gì lạ khi từng bộ trang phục được Hứa Bác Hạ khoác lên người đều mang vẻ đẹp quý phái, sang trọng. Với những tấm hình mới này, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tỏa sáng ngời ngời cực kỳ sang chảnh khi diện chiếc áo lông vũ cùng mũ trùm đầu trắng muốt. Điểm nhấn chính là nhan sắc nổi bật của nữ diễn viên, mặc cho chất lượng ảnh không được cao.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong phim 'Dã man sinh trưởng' - Ảnh: Internet Việc nam diễn viên Âu Hào được dự đoán thay thế Vương Nhất Bác đóng cặp với Triệu Lệ Dĩnh xảy ra những tranh cãi trái chiều. Tuy nhiên, phần đông cho rằng, lựa chọn Âu Hào là một hướng đi đúng của nhà sản xuất. Lý do, Âu Hào là diễn viên thực lực, có diễn xuất tốt. Ngoài ra, nam diễn viên cũng khá tương đồng về ngoại hình với Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó, Âu Hào từng là xuất thân khó khăn, anh nỗ lực đi lên từ các bộ phim truyền hình Hoa ngữ. Từ đó, anh được công chúng ghi nhận và có nhiều cơ hội tiến thân trong sự nghiệp diễn xuất hơn.

Dự án sở hữu những cái tên được khán giả trông đợi nhất trên màn ảnh là Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào - Ảnh: Internet Dã man sinh trưởng là một trong những dự án phim Hoa ngữ chưa lên sóng được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Sau loạt ồn ào tranh cãi về việc chọn diễn viên, vừa qua, bộ phim đã chính thức công bố nhân nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh và nam chính do Âu Hào đảm nhận thay lời đồn Vương Nhất Bác trước đó. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công.

Xuất hiện tại đêm hội Xuân Vãn, Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình 'phát hoảng' vì điều này Cách đây không lâu, những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh tham gia đêm hội Xuân Vãn của CCTV đang được cư dân mạng lan truyền rầm rộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-tao-hinh-trieu-le-dinh-trong-phim-moi-anh-chat-luong-thap-nhung-nhan-sac-chat-luong-cao-451905.html