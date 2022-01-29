Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm bị chê xuống sắc trông nhợt nhạt ở phim mới 'Quân cửu linh'

Sao quốc tế 29/01/2022 14:39

Chuẩn nhan sắc mỹ nhân trong Đông Cung, thế nhưng Bành Tiểu Nhiễm lại gây thất vọng khi visual nhợt nhạt, “lệch tông” so với nam chính trong phim mới.

Loay hoay, chật vật sau nhiều biến cố, mỹ nhân đẹp phim Đông Cung Bành Tiểu Nhiễm đã tái xuất màn ảnh từ năm 2021. Tuy nhiên, tên tuổi của cô lại không gây được tiếng vang lớn và không có nhiều ấn tượng.

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm bị chê xuống sắc trông nhợt nhạt ở phim mới 'Quân cửu linh' - Ảnh 1
Bành Tiểu Nhiễm tái xuất màn ảnh từ năm 2021 nhưng dấu ấn chưa rõ ràng

Quay trở lại màn ảnh với Quân Cửu Linh, giờ đây mỹ nhân này cũng đã ghi hình xong thêm một dự án phim mới, thế nhưng tạo hình và nhan sắc của cô lần này khiến khán giả khá hoang mang.

Cụ thể, bộ phim đề tài cổ trang mới Xuân Khuê Mộng Lý Nhân của Bành Tiểu Nhiễm gần đây đã đóng máy, đồng thời tung ra những hình ảnh đầu tiên của dàn nhân vật. Rất mong đợi vào tạo hình cổ trang của Bành Tiểu Nhiễm vì trong Đông Cung vẻ đẹp xuất sắc của cô nàng không ai có thể “hạ gục” được . Thế nhưng khác với mong đợi của khán giả, Bành Tiểu Nhiễm lại trông khá nhợt nhạt, mệt mỏi và kém rực rỡ ở phim mới.

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm bị chê xuống sắc trông nhợt nhạt ở phim mới 'Quân cửu linh' - Ảnh 2

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm bị chê xuống sắc trông nhợt nhạt ở phim mới 'Quân cửu linh' - Ảnh 3

Vẻ đẹp xuất sắc của nàng Tiểu Phong trong Đông Cung gây thương nhớ năm nào

Ngược lại trên poster cùng nam chính, nhan sắc Bành Tiểu Nhiễm lại bị chỉnh sửa quá đà, trông như hot girl mạng nào đó chứ không phải nàng Tiểu Phong mà fan từng yêu thương. Không ít netizen còn cho rằng, hình ảnh của Bành Tiểu Nhiễm trên poster bị chỉnh quá lố, khiến cô trông na ná Hứa Giai Kỳ.

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm bị chê xuống sắc trông nhợt nhạt ở phim mới 'Quân cửu linh' - Ảnh 4
Thế nhưng trông cô nàng lại khá nhợt nhạt ở phim mới

Không chỉ xuống sắc, nhiều cư dân mạng còn cho rằng cái bóng của nhân vật Tiểu Phong trong Đông Cung quá lớn, cả về tạo hình, nhan sắc và khí chất nên những vai diễn sau của Bành Tiểu Nhiễm đều không thể vượt qua được sự thành công của Đông Cung. Do đó, danh tiếng của mỹ nhân này ngày càng tụt hậu so với các chị em diễn viên cùng lứa. Từ Quân Cửu Linh đến Xuân Khuê Mộng Lý Nhân, nhan sắc của cô không còn nổi bật, dễ bị hòa lẫn khi đứng cạnh các bạn diễn nữ khác. Song, một số netizen vẫn cảm thấy Bành Tiểu Nhiễm như vậy cũng không tệ, còn hơn là son phấn quá đà.

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm bị chê xuống sắc trông nhợt nhạt ở phim mới 'Quân cửu linh' - Ảnh 5
Ngay cả trên poster, Bành Tiểu Nhiễm bị chỉnh ảnh quá lố khiến khán giả nhầm lẫn với Hứa Giai Kỳ

Nên duyên cùng Bành Tiểu Nhiễm trong Xuân Khuê Mộng Lý Nhân chính là ngôi sao của Trần Thiên Thiên trong lời đồn năm nào – Đinh Vũ Hề. Trong khi nam chính bảnh bao, visual cực phẩm thì Bành Tiểu Nhiễm lại nhận về không ít ý kiến trái chiều: “Nay Bành Tiểu Nhiễm nhợt nhạt thế, nhìn không ra Tiểu Phong của Đông Cung luôn”; “Bành Tiểu Nhiễm sau Đông Cung cứ ngụp lặn, kiểu này khó nổi như xưa”; “Tui thấy nét vầy cũng xinh mà, nhưng poster chỉnh hơi lố”…

Xuân Khuê Mộng Lý Nhân lấy đề tài "nữ chủ", xoay quanh cuộc đời của nàng Quý Mạn mạnh mẽ nhưng bị gả làm vợ của chàng công tử Ngọc Hiên. Cả hai trải qua cuộc tình "cưới trước yêu sau", cùng nhau vượt qua biết bao gian nan để tìm thấy hạnh phúc sau cùng. Hiện tại, bộ phim vẫn chưa có lịch chiếu chính thức, tuy nhiên khán giả rất mong chờ phản ứng hóa học mà cặp đôi nam – nữ chính sẽ mang lại.

Mỹ nhân phim 'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm bị chê xuống sắc trông nhợt nhạt ở phim mới 'Quân cửu linh' - Ảnh 6
Bành Tiểu Nhiễm nên duyên cùng Đinh Vũ Hề trong phim mới, hứa hẹn chemistry bùng nổ
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