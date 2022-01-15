Tưởng phim đam mỹ bị cấm, ai dè có một phim cổ trang giống 'Trần tình lệnh' lặng lẽ lên sóng

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” cấm chiếu bất kỳ dự án đam mỹ cải biên nào, chẳng hiểu sao bộ phim này vẫn “lách luật” được công chiếu.

Mới đây, làng giải trí xứ Trung đón nhận thông tin khiến mọi người sốc nặng từ Cục Điện ảnh Trung ương khi quyết định yêu cầu ngưng sản xuất toàn bộ những dự án đam mỹ cải biên (chuyển thể). Thông tin này khiến netizen vô cùng thất vọng và đau buồn vì có rất nhiều dự án vừa đóng máy, đang chờ ngày lên sóng hay mới nhen nhúm có ý định thực hiện thì đã phải hoãn lại. Không ít diễn viên xứ Trung cũng thất vọng vì đã đầu tư công sức, tâm huyết cho “đứa con tinh thần” của mình và mong tác phẩm đến được với khán giả và người hâm mộ nhưng lại không được như mong đợi.

Tuy nhiên, vào ngày 12/1 cộng đồng mạng rần rần khi một bộ phim đam mỹ bỗng dưng được lên sóng. Cụ thể, dự án phim Hôm Nay Tiên Tôn Đã Tẩy Trắng Chưa đột nhiên lên sóng vào ngày 12/1 trên nền tảng khá lạ lẫm là BesTV. Bộ phim đam mỹ cổ trang gồm 25 tập do Lý Phi và Lý Tuấn Thần đóng chính. Bộ phim có kỹ xảo và dàn diễn viên khá đầu tư và nhất là kịch bản hoàn toàn "gốc" 100%. Có lẽ đó cũng là lý do mà dự án này "lách luật" thành công và được chiếu. Bộ phim đam mỹ cổ trang "Hôm nay Tiên Tôn đã tẩy trắng chưa" chính thức được lên sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần Sau khi những thước phim đầu tiên lên sóng, khán giả không ngừng nhớ đến những bom tấn đam mỹ trước đó là Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thủ vai chính. Thực chất dự án phim này không chỉ na ná Trần Tình Lệnh, mà còn có chút màu Sơn Hà Lệnh nữa. Hôm Nay Tiên Tôn Đã Tẩy Trắng Chưa kể về nhân vật Thẩm Lăng Phong vì chê bai một cuốn tiểu thuyết mà bị "xuyên" vào thế giới tiên hiệp trong sách, trở thành tiên tôn Vũ Lăng Phong có bối phận cao nhất trong Thượng Tiên Môn.

Bộ phim do Lý Phi và Lý Tuấn Thần đóng chính Nam chính Sở Diệp đã trở thành đồ đệ của Vũ Lăng Phong sau khi cứu lão trưởng môn một mạng, nhưng Vũ Lăng Phong lại vô cùng ghét bỏ đệ tử mới của mình, khiến cậu "lên bờ xuống ruộng". Sau đó Sở Diệp bị ép trở thành ma tôn, khiến cả hai thầy trò rơi vào kết cục đồng quy vu tận. Liệu sau khi "trùng sinh" trở lại điểm xuất phát, hai nhân vật có thể tìm ra cách hòa thuận bên nhau, giúp thế gian tránh được một kiếp nạn? Tình tiết của bộ phim mới khiến khán giả không thể không nhớ tới bom tấn Trần Tình Lệnh trước đây Được lên sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, không ít cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi có một tia hi vọng về phim đam mỹ lại bất ngờ lóe sáng: “Tưởng Trung Quốc cấm chiếu phim đam mỹ rồi chứ, thế này thì phải xem luôn không nguội mất”; “Xem mấy đoạn cut và cảm thấy phim có lẽ đã mượn một chút ý tưởng của Trần Tình Lệnh”; “Cấm là đam mỹ cải biên (chuyển thể), còn phim này là do biên kịch tự viết ra nên "lách" được hả trời?”; “Pha mỗi phim một chút à, giống Sơn Hà Lệnh nữa!”, một vài netizen Việt chia sẻ quan điểm.

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