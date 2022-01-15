Tưởng phim đam mỹ bị cấm, ai dè có một phim cổ trang giống 'Trần tình lệnh' lặng lẽ lên sóng

Sao quốc tế 15/01/2022 22:39

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” cấm chiếu bất kỳ dự án đam mỹ cải biên nào, chẳng hiểu sao bộ phim này vẫn “lách luật” được công chiếu.

Mới đây, làng giải trí xứ Trung đón nhận thông tin khiến mọi người sốc nặng từ Cục Điện ảnh Trung ương khi quyết định yêu cầu ngưng sản xuất toàn bộ những dự án đam mỹ cải biên (chuyển thể). Thông tin này khiến netizen vô cùng thất vọng và đau buồn vì có rất nhiều dự án vừa đóng máy, đang chờ ngày lên sóng hay mới nhen nhúm có ý định thực hiện thì đã phải hoãn lại.

Không ít diễn viên xứ Trung cũng thất vọng vì đã đầu tư công sức, tâm huyết cho “đứa con tinh thần” của mình và mong tác phẩm đến được với khán giả và người hâm mộ nhưng lại không được như mong đợi.

Tuy nhiên, vào ngày 12/1 cộng đồng mạng rần rần khi một bộ phim đam mỹ bỗng dưng được lên sóng. Cụ thể, dự án phim Hôm Nay Tiên Tôn Đã Tẩy Trắng Chưa đột nhiên lên sóng vào ngày 12/1 trên nền tảng khá lạ lẫm là BesTV. Bộ phim đam mỹ cổ trang gồm 25 tập do Lý Phi và Lý Tuấn Thần đóng chính. Bộ phim có kỹ xảo và dàn diễn viên khá đầu tư và nhất là kịch bản hoàn toàn "gốc" 100%. Có lẽ đó cũng là lý do mà dự án này "lách luật" thành công và được chiếu.

Tưởng phim đam mỹ bị cấm, ai dè có một phim cổ trang giống 'Trần tình lệnh' lặng lẽ lên sóng - Ảnh 1
Bộ phim đam mỹ cổ trang "Hôm nay Tiên Tôn đã tẩy trắng chưa" chính thức được lên sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Sau khi những thước phim đầu tiên lên sóng, khán giả không ngừng nhớ đến những bom tấn đam mỹ trước đó là Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thủ vai chính. Thực chất dự án phim này không chỉ na ná Trần Tình Lệnh, mà còn có chút màu Sơn Hà Lệnh nữa. Hôm Nay Tiên Tôn Đã Tẩy Trắng Chưa kể về nhân vật Thẩm Lăng Phong vì chê bai một cuốn tiểu thuyết mà bị "xuyên" vào thế giới tiên hiệp trong sách, trở thành tiên tôn Vũ Lăng Phong có bối phận cao nhất trong Thượng Tiên Môn.

Tưởng phim đam mỹ bị cấm, ai dè có một phim cổ trang giống 'Trần tình lệnh' lặng lẽ lên sóng - Ảnh 2
Bộ phim do Lý Phi và Lý Tuấn Thần đóng chính

Nam chính Sở Diệp đã trở thành đồ đệ của Vũ Lăng Phong sau khi cứu lão trưởng môn một mạng, nhưng Vũ Lăng Phong lại vô cùng ghét bỏ đệ tử mới của mình, khiến cậu "lên bờ xuống ruộng". Sau đó Sở Diệp bị ép trở thành ma tôn, khiến cả hai thầy trò rơi vào kết cục đồng quy vu tận. Liệu sau khi "trùng sinh" trở lại điểm xuất phát, hai nhân vật có thể tìm ra cách hòa thuận bên nhau, giúp thế gian tránh được một kiếp nạn?

Tưởng phim đam mỹ bị cấm, ai dè có một phim cổ trang giống 'Trần tình lệnh' lặng lẽ lên sóng - Ảnh 3
Tưởng phim đam mỹ bị cấm, ai dè có một phim cổ trang giống 'Trần tình lệnh' lặng lẽ lên sóng - Ảnh 4
Tưởng phim đam mỹ bị cấm, ai dè có một phim cổ trang giống 'Trần tình lệnh' lặng lẽ lên sóng - Ảnh 5
Tình tiết của bộ phim mới khiến khán giả không thể không nhớ tới bom tấn Trần Tình Lệnh trước đây

Được lên sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, không ít cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi có một tia hi vọng về phim đam mỹ lại bất ngờ lóe sáng: Tưởng Trung Quốc cấm chiếu phim đam mỹ rồi chứ, thế này thì phải xem luôn không nguội mất”; “Xem mấy đoạn cut và cảm thấy phim có lẽ đã mượn một chút ý tưởng của Trần Tình Lệnh”; “Cấm là đam mỹ cải biên (chuyển thể), còn phim này là do biên kịch tự viết ra nên "lách" được hả trời?”; “Pha mỗi phim một chút à, giống Sơn Hà Lệnh nữa!”, một vài netizen Việt chia sẻ quan điểm.

Tin tức dưa Cbiz ngày 11/01: Vương An Vũ được công ty 'sủng ái', phim đam mỹ 'Cát tinh cao chiếu' thay đổi kịch bản khác xa nguyên tác

Tin tức dưa Cbiz ngày 11/01: Vương An Vũ được công ty 'sủng ái', phim đam mỹ 'Cát tinh cao chiếu' thay đổi kịch bản khác xa nguyên tác

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (11/01) được các blogger tung ra khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   phim đam mỹ phim đam mỹ lên sóng Trần Tình Lệnh Hôm Nay Tiên Tôn Đã Tẩy Trắng Chưa phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin tức dưa Cbiz ngày 11/01: Vương An Vũ được công ty 'sủng ái', phim đam mỹ 'Cát tinh cao chiếu' thay đổi kịch bản khác xa nguyên tác

Tin tức dưa Cbiz ngày 11/01: Vương An Vũ được công ty 'sủng ái', phim đam mỹ 'Cát tinh cao chiếu' thay đổi kịch bản khác xa nguyên tác

Tin tức dưa Cbiz ngày 08/01: Phim đam mỹ sẽ không bị cấm hoàn toàn, Giang Sơ Ảnh và Vương Nhất Bác hợp tác

Tin tức dưa Cbiz ngày 08/01: Phim đam mỹ sẽ không bị cấm hoàn toàn, Giang Sơ Ảnh và Vương Nhất Bác hợp tác

Sự thực thông tin phim đam mỹ Trung Quốc chuyển thể bị cấm chiếu vô thời hạn

Sự thực thông tin phim đam mỹ Trung Quốc chuyển thể bị cấm chiếu vô thời hạn

Tin tức dưa Cbiz ngày 28/12: Một bộ phim đam mỹ sắp lên sóng, đỉnh lưu nào đó sắp kết hôn?

Tin tức dưa Cbiz ngày 28/12: Một bộ phim đam mỹ sắp lên sóng, đỉnh lưu nào đó sắp kết hôn?

Vương Nhất Bác nhận lời đóng 'Phong khởi Lạc Dương' trước khi 'Trần tình lệnh' bạo

Vương Nhất Bác nhận lời đóng 'Phong khởi Lạc Dương' trước khi 'Trần tình lệnh' bạo

Không chịu dùng thế thân, dàn sao Hoa ngữ phải 'trả giá': Triệu Lệ Dĩnh mang sẹo cả đời, Thang Duy bị cấm sóng

Không chịu dùng thế thân, dàn sao Hoa ngữ phải 'trả giá': Triệu Lệ Dĩnh mang sẹo cả đời, Thang Duy bị cấm sóng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 15 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào