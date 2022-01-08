Sự thực thông tin phim đam mỹ Trung Quốc chuyển thể bị cấm chiếu vô thời hạn

Tuy nhiên, mới đây, Cục Phát thanh và Truyền hình thành phố Bắc Kinh (hay còn gọi là Quảng điện Bắc Kinh) ra thông báo về các kế hoạch và quy định năm 2022 cho các chương trình truyền thông tại Hội nghị công tác phát thanh và truyền hình toàn quốc năm 2022.

Thời gian vừa qua, các bộ phim đam mỹ chuyển thể ồ ạt được sản xuất với kinh phí lớn. Đây được cho là mảnh đất màu mỡ để các nhà đầu tư thu lợi nhuận, cũng như lăng xê tên tuổi các diễn viên trẻ.

Thiên Quan Tứ Phúc

Vai Trái Có Cậu

Theo đó, các bộ phim chiếu mạng, điện ảnh và truyền hình đề tài đam mỹ chuyển thể đều sẽ bị cấm sóng và ngừng sản xuất vĩnh viễn. Phía giới chức Trung Quốc cũng sẽ kiểm tra toàn bộ webdrama, điện ảnh & truyền hình, video ngắn, livestream, tạo ra một không gian văn hóa trực tuyến trong sáng, lành mạnh.

Điều này đồng nghĩa với việc các tác phẩm nằm trong làn sóng "Đại chiến đam mỹ 101" chờ ra mắt như Hạo Y Hành, Vai Trái Có Cậu, Thiên Quan Tứ Phúc, Đọc Thầm,... và hàng loạt dự án đang ghi hình chính thức xếp kho vĩnh viễn.

Tuy nhiên, giới blogger cho biết, phim đam mỹ không bị cấm chiếu vĩnh viễn mà sẽ dần "thả lỏng". Riêng dạng phim đam mỹ học đường sẽ bị cấm vô thời hạn. Điều này khiến fan phim Vai trái có cậu tiếc nuối.

Cuộc Đại chiến Đam mỹ 101 vốn dĩ rất được mong chờ trong năm 2021, thế nhưng giờ đây "cuộc vui" lại tàn lụi do bị Cục phim ảnh thắt chặt, và giờ đây là cuộc "thanh trừng" làng giải trí Hoa ngữ.

Trước đó, vào năm 2016, Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sản xuất phim có đề tài đồng tính luyến ái sau sự nổi tiếng bùng nổ của phim đam mỹ Thượng Ẩn.

Đến ngày 2/9/2021, trang tin tức CCTV Trung Quốc đưa tin Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh không cho phép các phim chuyển thể đam mỹ được lên sóng.

Nhiều bộ phim buộc phải sửa kịch bản thành tình huynh đệ, cắt bớt những cảnh tình cảm giữa hai nam chính để lách luật. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng hi vọng sẽ bán được bản quyền phim ra nước ngoài để thu hồi lại được phần nào kinh phí sản xuất.

Trương Công Án đã được đổi tên thành Quân Tử Minh, đồng thời rút gọn từ 30 xuống 29 tập. Đây được cho là động thái lách luật sau khi giới chức Trung Quốc cấm phim đam mỹ chuyển thể.