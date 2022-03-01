Vào ngày 14/3, nhóm NU'EST sẽ chấm dứt hợp đồng 10 năm với Pledis.

Mới đây, Pledis Entertainment đã đưa ra thông báo nhóm nhạc NU'EST sẽ chính thức tan rã vào ngày 14.3.2022. Theo đó, 3 thành viên Aron, JR và Ren không tái ký hợp đồng, chỉ có Minhyun và Baekho ở lại công ty. Thông tin này khiến người hâm mộ Kpop không khỏi bất ngờ, nhiều fan của NU'EST đã bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định rã nhóm của các thành viên.

Đầu tiên, leader JR chia sẻ: “Sau một thời gian dài đắn đo và suy nghĩ, chúng mình đã quyết định đi con đường riêng của từng thành viên. Nhìn lại hành trình 13 năm từ lúc chuẩn bị ra mắt và quãng thời gian bên cạnh nhau dưới cái tên NU’EST, không lúc nào là mình thôi ngừng biết ơn. Mình biết rằng nếu như không có NU’EST và L.O.Λ.E mình sẽ rất sợ hãi khi chỉ còn một mình. Tuy vậy, mình sẽ cố gắng xây dựng từng chút một với sự tốt đẹp mà chân thành như mình đã làm cho đến nay.” Nam thần tượng thổ lộ: “Mình biết có nói gì cũng không thể vơi đi nỗi buồn và sự thất vọng của các bạn, vì vậy xin hãy xem tuổi đôi mươi của chúng ta là chặng đường dài và nhiều kỷ niệm đẹp. Mình sẽ tìm đến các bạn với tin vui khi tuyết mùa xuân nở và gió bắt đầu thổi.” Aron chia sẻ: “Trong 10 năm đã có rất nhiều việc khó khăn và cũng có nhiều lúc mình muốn từ bỏ, nhưng nhờ có các L.O.Λ.E bên cạnh mà có thể vượt qua. Nhờ có các bạn, mà mình đã cảm nhận được tình yêu, sự biết ơn, sự quý giá và học hỏi được nhiều điều”. Anh cả của nhóm giãi bày: “Mình thật sự rất lo lắng khi phải bước một mình trong tương lai, nhưng mình sẽ tiếp tục ở bên cạnh các bạn nên đừng quá buồn nhé. Mình sẽ làm việc chăm chỉ để báo đáp lại tình cảm của các bạn trong 10 năm qua, vì vậy mình sẽ rất cảm kích nếu các bạn vẫn có thể đồng hành với chúng mình. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu mến các thành viên NU’EST sẽ tỏa sáng trong tương lai.”

Baekho bày tỏ: “Những thăng trầm đã qua kể từ ngày ra mắt, chúng mình đã chạm đến ước mơ mà cả nhóm rất trân trọng và bây giờ là bắt đầu những ước mơ mới. Sau này, chúng mình sẽ tiếp tục hoạt động để có thể cùng nhau cười, khóc, cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc” và “Mình yêu các thành viên NU’EST”. Minhyun viết: “Thật khó để nói điều này trong dịp kỷ niệm 10 năm. Mình và các thành viên đã quyết định sẽ có một khởi đầu mới. Mình biết ơn vì những khoảnh khắc chúng ta có với nhau. Sau này, mình sẽ báo đáp tình cảm của các bạn bằng hoạt động chân thành và lâu dài. Cuối cùng, mình hy vọng tất cả các thành viên NU’EST, những người bạn thân thiết và cũng là gia đình của mình, sẽ cùng nhau bước đi để tương lai có thể tỏa sáng.” Ren xin lỗi: “Mình cảm thấy thật có lỗi khi thông báo tin này cho các L.O.Λ.E đang chờ đợi tin tức tái ký hợp đồng.” Em út bộc bạch: “Cảm giác như mới ngày hôm qua khi mình chỉ 16 tuổi và ngóng chờ được ra mắt, vậy mà đã 10 năm trôi qua. Mình đã rất hạnh phúc vì có L.O.Λ.E bên cạnh. Mặc dù quyết định này không dễ dàng vì chúng mình đã ở bên nhau trong một thời gian dài, nhưng bây giờ mình sẽ rời NU’EST và bắt đầu hành trình mới. Mình khá lo lắng và cẩn trọng vì đây không còn là con đường quen thuộc bản thân đã đi trong thời gian qua, cũng chẳng biết ngã rẽ nào sẽ xuất hiện trong tương lai. Nhưng dù sao mình sẽ phải can đảm mà bước tiếp cùng với tấm lòng của các bạn dành cho mình trong thời gian qua. Sau này mình sẽ không bao giờ quên tấm lòng đó và sẽ bước đi một cách đường hoàng. Cảm ơn tất cả tình cảm thời gian qua các bạn đã dành cho Ren của NU’EST”. Từng là đối thủ nặng ký của EXO thời mới ra mắt, NU’EST nổi đình nổi đám với hit Face nhưng danh tiếng lại chẳng giữ vững được bao lâu. Chỉ đến khi 4 thành viên gồm Baekho, Minhyun, JR, Ren tham gia chương trình Produce 101 năm 2017, NU’EST mới có thể vực lại tiếng tăm. Hành trình các chàng trai tìm lại được hào quang cũng tốn không ít mồ hôi, nước mắt. Album cuối cùng trong 10 năm sự nghiệp của nhóm cũng sẽ được phát hành vào tháng 3 tới đây. Đây được xem là lời cảm ơn của các thành viên gửi tặng khán giả luôn theo dõi đồng hành với họ suốt thời gian qua. Theo Chosun

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