Hồi sinh từ tro tàn vẫn bị công ty bỏ rơi, NU’EST chính thức xác nhận tan rã thông qua thư tay gửi fan

Sao quốc tế 01/03/2022 12:14

Vào ngày 14/3, nhóm NU'EST sẽ chấm dứt hợp đồng 10 năm với Pledis.

Mới đây, Pledis Entertainment đã đưa ra thông báo nhóm nhạc NU'EST sẽ chính thức tan rã vào ngày 14.3.2022. Theo đó, 3 thành viên Aron, JR và Ren không tái ký hợp đồng, chỉ có Minhyun và Baekho ở lại công ty.

Thông tin này khiến người hâm mộ Kpop không khỏi bất ngờ, nhiều fan của NU'EST đã bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định rã nhóm của các thành viên.

Hồi sinh từ tro tàn vẫn bị công ty bỏ rơi, NU’EST chính thức xác nhận tan rã thông qua thư tay gửi fan - Ảnh 1

Đầu tiên, leader JR chia sẻ: “Sau một thời gian dài đắn đo và suy nghĩ, chúng mình đã quyết định đi con đường riêng của từng thành viên. Nhìn lại hành trình 13 năm từ lúc chuẩn bị ra mắt và quãng thời gian bên cạnh nhau dưới cái tên NU’EST, không lúc nào là mình thôi ngừng biết ơn. Mình biết rằng nếu như không có NU’EST và L.O.Λ.E mình sẽ rất sợ hãi khi chỉ còn một mình. Tuy vậy, mình sẽ cố gắng xây dựng từng chút một với sự tốt đẹp mà chân thành như mình đã làm cho đến nay.” Nam thần tượng thổ lộ: “Mình biết có nói gì cũng không thể vơi đi nỗi buồn và sự thất vọng của các bạn, vì vậy xin hãy xem tuổi đôi mươi của chúng ta là chặng đường dài và nhiều kỷ niệm đẹp. Mình sẽ tìm đến các bạn với tin vui khi tuyết mùa xuân nở và gió bắt đầu thổi.”

Aron chia sẻ: “Trong 10 năm đã có rất nhiều việc khó khăn và cũng có nhiều lúc mình muốn từ bỏ, nhưng nhờ có các L.O.Λ.E bên cạnh mà có thể vượt qua. Nhờ có các bạn, mà mình đã cảm nhận được tình yêu, sự biết ơn, sự quý giá và học hỏi được nhiều điều”. Anh cả của nhóm giãi bày: “Mình thật sự rất lo lắng khi phải bước một mình trong tương lai, nhưng mình sẽ tiếp tục ở bên cạnh các bạn nên đừng quá buồn nhé. Mình sẽ làm việc chăm chỉ để báo đáp lại tình cảm của các bạn trong 10 năm qua, vì vậy mình sẽ rất cảm kích nếu các bạn vẫn có thể đồng hành với chúng mình. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu mến các thành viên NU’EST sẽ tỏa sáng trong tương lai.”

Baekho bày tỏ: “Những thăng trầm đã qua kể từ ngày ra mắt, chúng mình đã chạm đến ước mơ mà cả nhóm rất trân trọng và bây giờ là bắt đầu những ước mơ mới. Sau này, chúng mình sẽ tiếp tục hoạt động để có thể cùng nhau cười, khóc, cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc” và “Mình yêu các thành viên NU’EST”.

Minhyun viết: “Thật khó để nói điều này trong dịp kỷ niệm 10 năm. Mình và các thành viên đã quyết định sẽ có một khởi đầu mới. Mình biết ơn vì những khoảnh khắc chúng ta có với nhau. Sau này, mình sẽ báo đáp tình cảm của các bạn bằng hoạt động chân thành và lâu dài. Cuối cùng, mình hy vọng tất cả các thành viên NU’EST, những người bạn thân thiết và cũng là gia đình của mình, sẽ cùng nhau bước đi để tương lai có thể tỏa sáng.”

Ren xin lỗi: “Mình cảm thấy thật có lỗi khi thông báo tin này cho các L.O.Λ.E đang chờ đợi tin tức tái ký hợp đồng.” Em út bộc bạch: “Cảm giác như mới ngày hôm qua khi mình chỉ 16 tuổi và ngóng chờ được ra mắt, vậy mà đã 10 năm trôi qua. Mình đã rất hạnh phúc vì có L.O.Λ.E bên cạnh. Mặc dù quyết định này không dễ dàng vì chúng mình đã ở bên nhau trong một thời gian dài, nhưng bây giờ mình sẽ rời NU’EST và bắt đầu hành trình mới. Mình khá lo lắng và cẩn trọng vì đây không còn là con đường quen thuộc bản thân đã đi trong thời gian qua, cũng chẳng biết ngã rẽ nào sẽ xuất hiện trong tương lai. Nhưng dù sao mình sẽ phải can đảm mà bước tiếp cùng với tấm lòng của các bạn dành cho mình trong thời gian qua. Sau này mình sẽ không bao giờ quên tấm lòng đó và sẽ bước đi một cách đường hoàng. Cảm ơn tất cả tình cảm thời gian qua các bạn đã dành cho Ren của NU’EST”.

Hồi sinh từ tro tàn vẫn bị công ty bỏ rơi, NU’EST chính thức xác nhận tan rã thông qua thư tay gửi fan - Ảnh 2

Từng là đối thủ nặng ký của EXO thời mới ra mắt, NU’EST nổi đình nổi đám với hit Face nhưng danh tiếng lại chẳng giữ vững được bao lâu. Chỉ đến khi 4 thành viên gồm Baekho, Minhyun, JR, Ren tham gia chương trình Produce 101 năm 2017, NU’EST mới có thể vực lại tiếng tăm. Hành trình các chàng trai tìm lại được hào quang cũng tốn không ít mồ hôi, nước mắt.

Hồi sinh từ tro tàn vẫn bị công ty bỏ rơi, NU’EST chính thức xác nhận tan rã thông qua thư tay gửi fan - Ảnh 3

Album cuối cùng trong 10 năm sự nghiệp của nhóm cũng sẽ được phát hành vào tháng 3 tới đây. Đây được xem là lời cảm ơn của các thành viên gửi tặng khán giả luôn theo dõi đồng hành với họ suốt thời gian qua.

Hồi sinh từ tro tàn vẫn bị công ty bỏ rơi, NU’EST chính thức xác nhận tan rã thông qua thư tay gửi fan - Ảnh 4

Theo Chosun

 

'Điên nữ' Seo Ye Ji gửi lời xin lỗi chính thức tới khán giả về scandal với bạn trai cũ Kim Jung Hyun

'Điên nữ' Seo Ye Ji gửi lời xin lỗi chính thức tới khán giả về scandal với bạn trai cũ Kim Jung Hyun

Sau 10 tháng im lặng, nữ diễn viên Seo Ye Ji mới chính thức lên tiếng về vụ việc đã xảy ra gây chấn động làng phim Hàn, khiến khán giả cũng như các công ty giải trí, quảng cáo quay lưng với cô và bạn trai cũ Kim Jung Hyun.

Xem thêm
Từ khóa:   nhóm nhạc Hàn Quốc Tin tức giải trí sao Hàn Quốc

TIN LIÊN QUAN

'Điên nữ' Seo Ye Ji gửi lời xin lỗi chính thức tới khán giả về scandal với bạn trai cũ Kim Jung Hyun

'Điên nữ' Seo Ye Ji gửi lời xin lỗi chính thức tới khán giả về scandal với bạn trai cũ Kim Jung Hyun

Netizen Trung bất ngờ tấn công tài khoản Instagram của Jennie (BLACKPINK) vì lí do này

Netizen Trung bất ngờ tấn công tài khoản Instagram của Jennie (BLACKPINK) vì lí do này

Chuyện kết hôn của cặp đôi đình đám Hyun Bin và Son Ye Jin: Xuất hiện quá nhiều tin đồn 'thực giả lẫn lộn' trước buổi lễ

Chuyện kết hôn của cặp đôi đình đám Hyun Bin và Son Ye Jin: Xuất hiện quá nhiều tin đồn 'thực giả lẫn lộn' trước buổi lễ

Kim Se Jeong - cô ca sĩ 'gây bão' với thần thái diễn viên 'không đùa được đâu', hứa hẹn trở thành nữ thần thế hệ mới trong làng phim Hàn

Kim Se Jeong - cô ca sĩ 'gây bão' với thần thái diễn viên 'không đùa được đâu', hứa hẹn trở thành nữ thần thế hệ mới trong làng phim Hàn

Hậu công khai hẹn hò với bạn trai kém 10 tuổi, Han Ye Seul khoe khéo nhan sắc 42 tuổi vẫn xinh đẹp như 'nữ thần'

Hậu công khai hẹn hò với bạn trai kém 10 tuổi, Han Ye Seul khoe khéo nhan sắc 42 tuổi vẫn xinh đẹp như 'nữ thần'

Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật

Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào