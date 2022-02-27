Netizen Trung bất ngờ tấn công tài khoản Instagram của Jennie (BLACKPINK) vì lí do này

Tin tức giải trí 27/02/2022 14:54

Trong các bài đăng gần đây trên tài khoản Instagram, Jennie (BLACKPINK) bỗng dưng bị cộng đồng mạng Trung Quốc tấn công bình luận ác ý dồn dập. Lý do được đưa ra khá vô lý.

Vào ngày 27/02, những bình luận của anti Trung Quốc trên Instagram của Jennie đã được chụp lại và đăng tải lên một cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc. Netizen Trung đã để lại vô số những bình luận ác ý như sau trên tấm ảnh mới nhất của Jennie:

Netizen Trung bất ngờ tấn công tài khoản Instagram của Jennie (BLACKPINK) vì lí do này - Ảnh 1

Netizen Trung bất ngờ tấn công tài khoản Instagram của Jennie (BLACKPINK) vì lí do này - Ảnh 2

Ảnh chụp màn hình 

Nội dung của các bình luận là "Các fan Trung Quốc thật tốt biết bao nhiêu. Sau này cô đừng đến Trung Quốc nữa", "Đừng hòng nghĩ đến việc kiếm tiền ở Trung Quốc nữa", "Cô coi người hâm mộ Trung Quốc là cái gì?" Jennie đã hoàn toàn mất đi người hâm mộ Trung Quốc rồi", "Chúng tôi yêu Jennie, nhưng chúng tôi yêu Trung Quốc hơn Jennie",...

Netizen Trung cũng thể hiện cảm xúc bằng biểu tượng cảm xúc nôn mửa hoặc biểu tượng cảm xúc tức giận.

Lý do khiến cư dân mạng Trung Quốc tức giận với Jennie là vì gần đây, một cuộc phỏng vấn của vận động viên trượt băng quốc gia Hwang Dae Heon đã được tiết lộ. Hwang Dae Heon được biết đến là fan của Jennie từ lâu. Jennie đã để lại tin nhắn cổ vũ cho anh ấy sau khi xem Thế vận hội Olympic.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp, vận động viên Hwang Dae Heon đã nói: "Tôi đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ Jennie thông qua một người quen. 'Mình đã xem trận đấu và nó rất tuyệt vời. Chúc mừng huy chương vàng, cậu đừng để bị thương và hãy cố lên nhé' - Jennie đã để lại tin nhắn có nội dung như vậy đó". 

Được biết, Hwang Dae Heon, niềm hi vọng vàng của Hàn Quốc và là người giữ kỷ lục Olympic lẫn thế giới, bị loại tại vòng đua bán kết tại Thế vận hội. Theo thông báo từ tổ trọng tài, Hwang Dae Heon đã mắc lỗi "vượt muộn trái phép dẫn đến va chạm". Đoạn băng quay chậm cho thấy tay của VĐV Trung Quốc và chân của Hwang Dae Heon đã va quệt với nhau trong quá trình đua. Tuy nhiên, người Hàn lại cho rằng đây là sự thiên vị từ tổ trọng tài. Truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc phản ứng rất dữ dội. Ở chiều ngược lại, truyền thông và CĐV Trung Quốc cũng ra sức bảo vệ cho quyết định từ trọng tài. Họ cho rằng Hwang Dae-heon đã vượt ở vị trí trái luật và xứng đáng bị loại.

Nói cách khác, dường như những cư dân mạng Trung này đang bày tỏ sự không hài lòng với Jennie vì cô đã gửi thông điệp ủng hộ Hwang Dae Heon, người đã đánh bại một vận động viên Trung Quốc và giành huy chương vàng trong kì thi gần đây. Sự việc vô tình khiến Jennie rơi vào những bình luận tiêu cực nhảm nhí.

Người Hàn cho rằng Cnet thật vô lý khi chê trách Jennie vì hành động này và các fan của cô nàng đang tích cực để lại những bình luận tốt đẹp để đẩy đi những bình luận ác ý trên bài đăng này. Họ cũng mong YG có những hành động pháp lý thích đáng để bảo vệ cô nàng. Cư dân mạng Hàn Quốc nói: "Người Hàn Quốc đang cổ vũ cho các cầu thủ Hàn Quốc mà sao người Trung lại phản ứng kì cục như vậy", "Thật là vô lý", "Dù không có fan Trung Quốc, Jennien vẫn sẽ hoạt động rất tốt thôi".

Theo Dispatch

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Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) netizen xứ Hàn Tin tức giải trí

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