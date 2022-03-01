Chuyện kết hôn của cặp đôi đình đám Hyun Bin và Son Ye Jin: Xuất hiện quá nhiều tin đồn 'thực giả lẫn lộn' trước buổi lễ

Bước vào tháng 3, sự quan tâm của fan trong nước và quốc tế đến đám cưới của cặp đôi diễn viên hàng đầu Hyun Bin và Son Ye Jin lại càng ngày càng tăng.

Tháng 3 năm nay, dân tình càng thêm mong ngóng về đám cưới của cặp đôi vàng Hyun Bin và Son Ye Jin. Trước đó, có tin đồn rằng đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 16/3. Vào ngày 28/2, đài JTBC đưa tin độc quyền rằng Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 30/3 tới đây, không phải 16/3 như thông tin ban đầu. Được biết, thông tin này do chính người quen thân cận của cặp đôi tiết.

Đồng thời, địa điểm diễn ra đám cưới là khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul. Các phương tiện truyền thông đưa tin về việc kết hôn của cặp đôi cũng cho biết khách sạn Aston House nằm ở giữa núi là nơi được nhiều người nổi tiếng lựa chọn vì đảm bảo an ninh. Địa điểm được cho là sẽ diễn ra buổi lễ kết hôn của cặp đôi Tháng trước, Hyun Bin và Son Ye Jin chỉ thông báo rằng họ sẽ kết hôn vào tháng 3. Ngày và địa điểm chính xác không được tiết lộ. Họ giải thích rằng buổi lễ sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ mời gia đình, bạn bè và người quen.

Hiện tại, những thông tin chi tiết về đám cưới của cặp nghệ sĩ chưa được công ty quản lý xác nhận với lý do đây là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ. Đồng thời, công ty cũng bày tỏ người hâm mộ hiểu cho mong muốn giữ kín đời tư của cặp đôi. Tuy nhiên, dù cặp đôi và gia đình muốn bảo mật về buổi lễ, sự quan tâm của dân tình đối với đám cưới thế kỷ của hai diễn viên vẫn ngày một tăng. Không chỉ liên tục đưa tin về thời gian và địa điểm kết hôn mà nhiều phương tiện truyền thông cũng điều tra và đang đưa ra nhiều giả thuyết, câu chuyện từ người trong ngành liên quan đến đám cưới của cặp đôi như nhà tân hôn, quà tân hôn,... Mới đây, cũng có thông tin cho rằng mẹ của Son Ye Jin sống ở Daegu đã mua một chiếc hộp đựng trang sức sang trọng trị giá khoảng 12 triệu won cho đám cưới của con gái. Hay theo trang Cosmopolitan, sau khi kết hôn, Hyun Bin - Son Ye Jin sẽ chung sống trong căn penthouse được nam diễn viên mua đầu năm 2021 với giá 4,9 tỷ won (4,1 triệu USD). Nhà nằm trên tầng bốn một khu biệt thự cao cấp tại tỉnh Gyeonggi, rộng hơn 240 m2. Một số ý kiến ​​cho rằng nếu muốn hai người diễn ra một đám cưới hạnh phúc, netizen nên hạn chế đào sâu vào chuyện riêng tư của gia đình họ. Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia dự án Crash Landing on Love. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào ngày 1/1/2021. Ngày 10/2, cả hai thông báo tin đám cưới. Theo Chosun

Kim Se Jeong - cô ca sĩ 'gây bão' với thần thái diễn viên 'không đùa được đâu', hứa hẹn trở thành nữ thần thế hệ mới trong làng phim Hàn Kim Se Jeong bắt đầu được biết đến nhiều nhất khi tham gia chương trình sống còn Produce 101 mùa đầu tiên và xuất sắc debut với I.O.I. Như đa số các idol , Kim Se Jeong đã phải nỗ lực rất nhiều trong hành trình khẳng định bản thân và gây ấn tượng giữa K-biz vô số trai xinh gái đẹp tài năng.

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