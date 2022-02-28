Rosé (BLACKPINK) xác nhận dương tính với COVID-19

Sao quốc tế 28/02/2022 11:41

Thành viên Rosé của nhóm nhạc nữ BLACKPINK có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nên phải hủy một số lịch trình hoạt động ở nước ngoài.

YG cho biết, vào ngày 28/2, trước khi khởi hành sang nước ngoài, Rosé đã nhận kết quả dương tính với COVID-19, vì vậy một số lịch trình đã lên lịch ở nước ngoài của nữ idol đã bị hủy bỏ.

Hiện tại Rosé không có triệu chứng gì đặc biệt. YG Entertainment cho biết thêm, "Các thành viên còn lại đều cho kết quả âm tính và không thành viên nào, kể cả Rosé, có bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào. Cả nhóm cũng đã hoàn thành việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19".

Rosé (BLACKPINK) xác nhận dương tính với COVID-19 - Ảnh 1

Sau đây là toàn văn thông báo của YG Entertainment

"Xin chào, chúng tôi là YG Entertainment.

Rosé của BLACKPINK, trước khi khởi hành bay đi nước ngoài vào ngày 28/02, đã có kết quả dương tính trong xét nghiệm PCR đối với COVID-19, vì vậy một số lịch trình đã lên lịch ở nước ngoài của cô ấy sẽ phải hủy bỏ.

Ba thành viên còn lại (Jisoo, Jennie và Lisa) đều cho kết quả âm tính và tất cả họ, bao gồm cả Rosé đã được xác nhận, hiện không có triệu chứng gì đặc biệt.

Tất cả 4 thành viên của BLACKPINK đều đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, và việc hỗ trợ sức khỏe của các nghệ sĩ và nhân viên xung quanh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cổ vũ cho sự hồi phục nhanh chóng của Rosé và các thành viên BLACKPINK. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trong tương lai."

Theo MBC News

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Từ khóa:   Rose BLACKPINK sao Hàn Quốc

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