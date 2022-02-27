'Điên nữ' Seo Ye Ji gửi lời xin lỗi chính thức tới khán giả về scandal với bạn trai cũ Kim Jung Hyun

Tin tức giải trí 27/02/2022 15:54

Sau 10 tháng im lặng, nữ diễn viên Seo Ye Ji mới chính thức lên tiếng về vụ việc đã xảy ra gây chấn động làng phim Hàn, khiến khán giả cũng như các công ty giải trí, quảng cáo quay lưng với cô và bạn trai cũ Kim Jung Hyun.

Năm ngoái, Dispatch công bố tin nhắn cho thấy Seo Ye Ji ra lệnh cho Kim Jung Hyun yêu cầu sửa kịch bản của drama “Time” năm 2018 và phải loại bỏ hoàn toàn 'phản ứng hóa học' lẫn tiếp xúc cơ thể giữa Kim Jung Hyun và nữ chính Seohyun (SNSD). Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn vướng cáo buộc giả mạo học vấn ở Tây Ban Nha, thái độ hách dịch với staff trong quá khứ và thường xuyên thao túng tâm lý những người bạn trai cũ.

'Điên nữ' Seo Ye Ji gửi lời xin lỗi chính thức tới khán giả về scandal với bạn trai cũ Kim Jung Hyun - Ảnh 1

Seo Ye Ji và bạn trai cũ Kim Jung Hyun

Scandal này khiến Seo Ye Ji đánh mất nhiều hợp đồng quảng cáo và phải rút khỏi drama OCN “Island”. Gần đây, nữ diễn viên tái xuất trong buổi đọc kịch bản drama bom tấn tvN “Eve” nhưng vấp phải nhiều chỉ trích khi vẫn giữ thái độ im lặng trước công chúng.

Hôm nay (27/2), Seo Ye Ji đã đưa ra lời xin lỗi chính thức:

“Xin chào, tôi là Seo Ye Ji.

Đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi vì đã truyền tải cảm xúc quá muộn màng qua những dòng chữ này.

Nhận thấy tất cả những lời trách móc và nhiều điều được nói về tôi, tôi đã dành thời gian để suy ngẫm về bản thân mình cho đến thời điểm hiện tại.

Tôi xin chân thành xin lỗi vì đã khiến nhiều người khó chịu do những thiếu sót của tôi. Một lần nữa, tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng.

Tất cả những điều này đều xuất phát từ sự non nớt của tôi, tôi sẽ nỗ lực để cư xử cẩn thận hơn trong tương lai và cho mọi người thấy phiên bản trưởng thành hơn của bản thân.

Seo Ye Ji.”

'Điên nữ' Seo Ye Ji gửi lời xin lỗi chính thức tới khán giả về scandal với bạn trai cũ Kim Jung Hyun - Ảnh 2

Dù đã đưa ra lời xin lỗi chính thức, cả netizen Hàn và Việt đều đưa ra nghi vấn rằng liệu cô có đang cố gắng PR bản thân để quảng bá cho bộ phim mới hay không.

Theo Dispatch

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