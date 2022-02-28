Tài tử 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong thông báo kết hôn sau 8 năm scandal bạo hành bạn gái, danh tính của cô dâu là ai mà khiến chị em xôn xao

Sao quốc tế 28/02/2022 11:35

Giọng ca SS501 thông báo trong concert online “GIFT concert: Words I Want To Say” rằng mình sẽ kết hôn với bạn gái ngoài ngành, người mà Kim Hyun Joong miêu tả là “bạn thân” lâu năm, là người đáng tin cậy đã sát cánh bảo vệ nam thần tượng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn.

Vào ngày 27/2, nam thần 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong đã khiến dân tình ngỡ ngàng khi tuyên bố kết hôn ngay trong buổi concert solo. Trước đó, anh không hề để lộ "hint" hẹn hò với ai.

Tài tử 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong thông báo kết hôn sau 8 năm scandal bạo hành bạn gái, danh tính của cô dâu là ai mà khiến chị em xôn xao - Ảnh 1

Đáng nói, thông tin về vị hôn thê của nam tài tử Vườn Sao Băng không khỏi làm cả MXH dậy sóng. Hóa ra anh chàng không cưới minh tinh hay ca sĩ đình đám nào mà kết hôn với bạn gái ngoài ngành. Vậy là 8 năm sau khi bị tẩy chay vì vụ bê bối hành hung bạn gái, Kim Hyun Joong đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình.

Kim Hyun Joong debut năm 2005 và nổi lên với vai Ji Hoo trong drama ăn khách “Boys Over Flowers”. Tuy nhiên, scandal hành hung bạn gái cũ và có con chung rồi sau đó lại say rượu lái xe đã khiến hình tượng của Kim Hyun Joong sụp đổ. Hậu xuất ngũ, nam ca sĩ tập trung vào sự nghiệp âm nhạc.

Tài tử 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong thông báo kết hôn sau 8 năm scandal bạo hành bạn gái, danh tính của cô dâu là ai mà khiến chị em xôn xao - Ảnh 2

Kim Hyun Joong nói: "Khi tôi nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thực sự đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến cho đến bây giờ. Tôi xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã sát cánh cùng tôi trong suốt quãng thời gian tăm tối và khó khăn."

Công ty quản lý Henecia đã xác nhận thông tin trên. Vì dịch bệnh nên cặp đôi sẽ bỏ qua thủ tục làm đám cưới.

Theo Dispatch

Hwasa (MAMAMOO) tung ảnh hot, khoe vẻ đẹp sexy đến 'ngộp thở'

Hwasa (MAMAMOO) tung ảnh hot, khoe vẻ đẹp sexy đến 'ngộp thở'

Người hâm mộ đang phản ứng vô cùng thích thú trước hình ảnh sexy và cá tính của cô nàng Hwasa.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Hàn Quốc cuộc sống sao Hàn Tin tức giải trí

TIN LIÊN QUAN

Hwasa (MAMAMOO) tung ảnh hot, khoe vẻ đẹp sexy đến 'ngộp thở'

Hwasa (MAMAMOO) tung ảnh hot, khoe vẻ đẹp sexy đến 'ngộp thở'

Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn

Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn

Tài tử 'Squid Game' Lee Jung Jae ký hợp đồng với công ty giải trí lớn ở Hollywood, về chung nhà với Steven Spielberg, Tom Hanks, Zendaya,...

Tài tử 'Squid Game' Lee Jung Jae ký hợp đồng với công ty giải trí lớn ở Hollywood, về chung nhà với Steven Spielberg, Tom Hanks, Zendaya,...

Jinwoo (WINNER) và Jennie (BLACKPINK) tiết lộ bí mật cực sốc về mối quan hệ giữa hai người

Jinwoo (WINNER) và Jennie (BLACKPINK) tiết lộ bí mật cực sốc về mối quan hệ giữa hai người

Han Ga In làm rõ tin đồn thất thiệt 'đang bất hòa với chồng', 'vô sinh',...?

Han Ga In làm rõ tin đồn thất thiệt 'đang bất hòa với chồng', 'vô sinh',...?

Han So Hee tậu căn villa sang trọng trị giá gần 2 tỷ won, netizen sốc nặng khi 'bad girl' một thời mạnh tay 'mua đứt'

Han So Hee tậu căn villa sang trọng trị giá gần 2 tỷ won, netizen sốc nặng khi 'bad girl' một thời mạnh tay 'mua đứt'

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào