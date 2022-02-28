Giọng ca SS501 thông báo trong concert online “GIFT concert: Words I Want To Say” rằng mình sẽ kết hôn với bạn gái ngoài ngành, người mà Kim Hyun Joong miêu tả là “bạn thân” lâu năm, là người đáng tin cậy đã sát cánh bảo vệ nam thần tượng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn.

Vào ngày 27/2, nam thần 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong đã khiến dân tình ngỡ ngàng khi tuyên bố kết hôn ngay trong buổi concert solo. Trước đó, anh không hề để lộ "hint" hẹn hò với ai.

Đáng nói, thông tin về vị hôn thê của nam tài tử Vườn Sao Băng không khỏi làm cả MXH dậy sóng. Hóa ra anh chàng không cưới minh tinh hay ca sĩ đình đám nào mà kết hôn với bạn gái ngoài ngành. Vậy là 8 năm sau khi bị tẩy chay vì vụ bê bối hành hung bạn gái, Kim Hyun Joong đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình.

Kim Hyun Joong debut năm 2005 và nổi lên với vai Ji Hoo trong drama ăn khách “Boys Over Flowers”. Tuy nhiên, scandal hành hung bạn gái cũ và có con chung rồi sau đó lại say rượu lái xe đã khiến hình tượng của Kim Hyun Joong sụp đổ. Hậu xuất ngũ, nam ca sĩ tập trung vào sự nghiệp âm nhạc.

Kim Hyun Joong nói: "Khi tôi nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thực sự đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến cho đến bây giờ. Tôi xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã sát cánh cùng tôi trong suốt quãng thời gian tăm tối và khó khăn."

Công ty quản lý Henecia đã xác nhận thông tin trên. Vì dịch bệnh nên cặp đôi sẽ bỏ qua thủ tục làm đám cưới.

Theo Dispatch

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-tu-vuon-sao-bang-kim-hyun-joong-thong-bao-ket-hon-sau-8-nam-scandal-bao-hanh-ban-gai-danh-tinh-cua-co-dau-la-ai-ma-khien-chi-em-xon-xao-452584.html