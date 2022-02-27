Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn

Sao quốc tế 27/02/2022 14:53

Nữ diễn viên Lee Ha Nee (thường được gọi là Honey Lee) đã đăng một tấm ảnh trên tài Instagram, khoe vẻ đẹp đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ sau khi thông báo tin kết hôn và mang thai.

Ngày 25/2, Honey Lee đã đăng tải lên Instagram cá nhân một vài bức ảnh với caption: "Mặt trời lặn rồi, mỗi ngày đều là một món quà! Hy vọng mọi người cũng cảm thấy yên bình như vậy".

Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn - Ảnh 1
Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn - Ảnh 2
Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn - Ảnh 3

Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn - Ảnh 4

Ảnh trên Instagram của Honey Lee

Trong các bức ảnh, nàng hậu mặc áo khoác dáng dài ấm áp, cầm hoa và nở nụ cười rạng rỡ. Biểu cảm hạnh phúc của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý của fan.

Được biết, Honey Lee đã bất ngờ thông báo rằng cô đã kết hôn với một người đàn ông không làm việc trong ngành giải trí vào tháng 12 năm ngoái và vào tháng 1 năm nay, cô cũng đưa tin về việc mang thai. Dự kiến cô sẽ sinh vào tháng 6. Người hâm mộ cũng gửi những lời chúc tốt đẹp và mong nữ diễn viên sẽ luôn hạnh phúc như khoảnh khắc hiện tại.

Theo DongA Ilbo

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Từ khóa:   Honey Lee cuộc sống sao Hàn Tin tức giải trí

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