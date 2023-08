Han Ga In làm rõ tin đồn thất thiệt 'đang bất hòa với chồng', 'vô sinh',...?

Nữ diễn viên Han Ga In quyết định không sinh con trong thời gian dài vì bản thân chưa đủ trưởng thành. Điều này khiến cô đối mặt với tin vô sinh, hôn nhân rạn nứt.

Trong talk show truyền hình "Circle House" của đài SBS, phát sóng vào ngày 24/2, Han Ga In tâm sự, "Tôi gặp chồng tôi năm 22 tuổi và kết hôn khi mới 24. Tôi cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ, thậm chí là chưa trưởng thành, nên tôi không đủ tự tin và không có mong muốn sinh con, nuôi dạy con cái. Do vậy, tôi và chồng đồng ý rằng chúng tôi chờ đợi thêm. Đó là lý do tôi không có con trong 11 năm qua".

Được biết, Han Ga In và chồng chính thức về chung 1 nhà vào năm 2005. Đến năm 2016, họ đón con gái đầu lòng và sinh tiếp con trai vào năm 2019. Vì không có con trong thời gian dài, loạt tin khẳng định cuộc hôn nhân của Ga In rạn nứt, hay cô bị vô sinh bắt đầu nổ ra. "Tôi thậm chí chưa từng nỗ lực để có con, nhưng đột nhiên, từ khóa xuất hiện bên cạnh tên tôi trên thanh tìm kiếm lại là 'vô sinh'. Kết hôn đâu đồng nghĩa với việc bước tiếp theo của cuộc đời là mang thai. Những tin đồn đó khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng", nữ diễn viên giãi bày.

Nữ diễn viên cho biết cô rất vui khi có con và nuôi dạy chúng, nhưng cô ghét làm điều đó "chỉ vì bị mọi người chú ý".

Đến nay, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời mới lần đầu lên tiếng về tin đồn này trong chương trình Circle House, phát sóng vào tối ngày 24/2. Những chia sẻ của nữ diễn viên đã khiến dân tình dậy sóng, thậm chí leo lên top 1 cổng thông tin Naver trong sáng ngày 25/2.

Ngoài ra, cô còn tiết lộ tuổi thơ không êm đềm với ba ruột làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc mỗi lần tới thăm nhà chồng.

"Một trong những lý do tôi kết hôn khi còn trẻ là tôi muốn trở thành một phần của gia đình đó. Lúc chứng kiến chồng chăm con, tôi cảm thấy như bản thân được chữa lành. Đôi khi điều này làm tôi rơi nước mắt. Anh ấy cho tôi thấy hình ảnh người cha tôi mơ ước với những đứa con của chúng tôi", nữ diễn viên bày tỏ.

