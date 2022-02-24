Nhan sắc cực phẩm của cặp anh em 'gen trội' nhà Min Hyuk (BTOB) khiến fan không nhận ra ai mới là idol

Lee Min Hyuk của nhóm nhạc BTOB đã tung ra vài bức ảnh chụp chung với anh trai của mình khiến fan ngạc nhiên vì hai người quá giống nhau.

Lee Min Hyuk (33 tuổi) - nam thần đình đám của nhóm nhạc BTOB mới đây đã công khai ảnh chụp cùng anh trai Lee Jung Min (37 tuổi). Ai nấy đều ngỡ ngàng bối rối mất một lúc để nhận ra đâu mới là idol triệu người mê.

Cư dân mạng nhìn thấy điều này đã bình luận: "Hai anh em thực sự quá giống nhau", "Anh trai của bạn 37 tuổi, nhưng anh ấy trẻ ghê", "Tôi nói anh trai của Min Hyuk là một huấn luyện viên thì phải", "Quả là bí ẩn về gen", v.v.

Mới đây, BTOB - nhóm nhạc của Min Hyuk, đã phát hành album dài thứ ba 'Be Together' vào ngày 21 và bắt đầu hoạt động dài đầu tiên sau 4 năm vắng bóng khỏi đường đua K-pop.

'B Together' là một album chứa đựng âm nhạc mang phong cách trưởng thành hơn của BTOB với hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau trong tương lai bằng cách suy ngẫm về những cảm xúc và kỷ niệm về những khoảnh khắc đã chia sẻ cùng nhau. Bài hát chủ đề 'Song' là một bài hát tự sáng tác của thành viên Lim Hyun Sik, và nó là một bản ballad của BTOB kết hợp hoàn hảo giữa âm hưởng trữ tình, sâu lắng và giọng hát trầm ấm của các thành viên BTOB.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-cuc-pham-cua-cap-anh-em-gen-troi-nha-min-hyuk-btob-khien-fan-khong-nhan-ra-ai-moi-la-idol-451833.html