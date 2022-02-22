Cư dân mạng Trung Quốc quay lưng và 'ném đá' kịch liệt vì một hành động của MC quốc dân Yoo Jae Suk

Sao quốc tế 22/02/2022 11:26

Phản ứng cực đoan từ fan Trung Quốc vì một câu nói của MC quốc dân Yoo Jae Suk - lý do thực sự là gì?

Trong chương trình 'How do you play?' của đài MBC-TV phát sóng vào ngày 19/2, Yoo Jae Suk và các thành viên cùng khách mời đã mở đầu bằng một buổi trò chuyện. Diễn viên hài Shin Bong Sun đã đề cập đến Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh.

Lúc này MC quốc dân bày tỏ tức giận về quyết định xử phạt không công bằng với tuyển thủ trượt băng tốc độ Hwang Dae Heon. Yoo Jae Suk nói: "Tôi thực sự không thể kiềm chế được sự tức giận vào ngày hôm đó. Ôi tôi đã rất rất tức giận."

Cư dân mạng Trung Quốc quay lưng và 'ném đá' kịch liệt vì một hành động của MC quốc dân Yoo Jae Suk - Ảnh 1

"Tôi không thể kiềm chế được nổi" - MC Yoo Jae Suk nói

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 được người dân Hàn Quốc theo dõi, ủng hộ đối với các vận động viên trong nước. Ngày 7/2, trong phần thi môn trượt băng tốc độ 1.000m, vận động viên người Hàn Hwang Dae Heon đã không thể tiến vào vòng Chung kết do bị thua trước vận động viên đến từ Trung Quốc.

Cư dân mạng Trung Quốc quay lưng và 'ném đá' kịch liệt vì một hành động của MC quốc dân Yoo Jae Suk - Ảnh 2
Vận động viên người Hàn Hwang Dae Heon

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc vô cùng tức giận trước nhận xét của Yoo Jae Suk. Họ lên tiếng rằng nó không phải là một phán xét công bằng dành cho Trung Quốc.

Thậm chí, câu lạc bộ người hâm mộ Trung Quốc 'Yooniverse' của Yoo Jae Suk đã tuyên bố tạm ngừng hoạt động. Lý do cụ thể của việc tạm ngưng không được tiết lộ. Tuy nhiên, 'Yooniverse' cho biết thông qua một tài khoản Weibo, "Do cuộc thảo luận với đội ngũ quản lý, chúng tôi sẽ tạm ngừng hoạt động của câu lạc bộ mà chúng tôi đã gắn bó trong một thời gian dài. Chúng tôi xin gửi lời chào cuối cùng tới người hâm mộ khác."

Cư dân mạng Hàn Quốc khi nghe tin này đã phản ứng: "Đúng hơn là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Chú Yoo là người Hàn Quốc cơ mà", "Yoo Jae-suk đã nói sai sao? Thật nực cười"...

Trước đó không những Yoo Jae Suk mà ngay cả Jennie (BLACKPINK) và RM (BTS) cũng bị netizen Trung 'ném đá' dữ dội vì đã có động thái ủng hộ nước nhà. 

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