Con trai Tạ Đình Phong không đón nhận Vương Phi, phía Trương Bá Chi có động thái đáng chú ý

Sao quốc tế 22/02/2022 08:31

Sau khi nghe câu trả lời của cậu con trai cả Lucas, Tạ Đình Phong không khỏi bất ngờ, còn Trương Bá Chi có động thái gây chú ý.

Từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với Trương Bá Chi và tái hợp cùng tình cũ Vương Phi, Tạ Đình Phong với bạn gái đã ở bên nhau hơn 7 năm. Dù có khoảng thời gian dài bên nhau là vậy nhưng Tạ Đình Phong và Vương Phi không hề kết hôn. Bản thân Tạ Đình Phong cũng từng nói rằng, anh sẽ không bao giờ kết hôn nữa.

Trong hai năm trở lại đây, trang QQ mới đây có 1 bài viết gây xôn xao khi tiết lộ 1 câu chuyện về cuộc đối thoại giữa tài tử họ Tạ và cậu con trai cả Lucas. 

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Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet
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Trang QQ tiết lộ cuộc đối thoại giữa nam diễn viên và con trai - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi Tạ Đình Phong hỏi cậu con trai lớn Lucas vài câu trong 1 lần trò chuyện, nam diễn viên đã hỏi con trai rằng:"Liệu Lucas có sẵn sàng chấp nhận cô Vương Phi không?". Không để người bố đợi lâu, cậu con trai lớn liền trả lời thẳng thắn 1 câu duy nhất: "Đó là chuyện riêng của bố, con chỉ cần có mẹ là đủ rồi".  

Đối với điều này, Lucas không hề tránh né mà trả lời trực tiếp rằng đây là việc riêng của Tạ Đình Phong, bởi với cậu bé chỉ cần có mẹ là đủ rồi. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một câu nói xúc tích nhưng cũng đủ khiến Tạ Đình Phong bất ngờ và không ngờ rằng con trai anh lại "phũ phàng" với mình đến như vậy. Còn về phía Trương Bá Chi, nữ diễn viên không giấu nổi sự xúc động nghẹn ngào và không cầm được nước mắt.

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Con trai lớn Lucas từng bộc bạch chỉ cần có mẹ là đủ rồi - Ảnh: Internet

Vào năm 2000, Tạ Đình Phong bắt đầu hẹn hò với Vương Phi. Hai năm sau, anh bắt đầu quen biết với Trương Bá Chi, sau đó anh quay lại với Vương Phi. 

Sau khi đóng chung bộ phim " Vô Cực", Tạ Đình Phong lại "quay xe" trở về với Trương Bá Chi và chính thức công khai vào năm 2006, sau lâu sau đó cặp đôi chính thức tuyên bố rằng họ đã kết hôn, 6 năm sau Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi khiến công chúng ngỡ ngàng khi cả hai chính thức đường ai nấy đi. Đến năm 2014, anh lại quay về với Vương Phi và kéo dài mối quan hệ cho đến hiện tại. Tuy nhiên, lùm xùm tình ái giữa Trương Bá Chi lộ ảnh với Trần Quán Hy đã khiến cho tình cảm hai vợ chồng mãi mãi không thể hàn gắn được.

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Việc hai mỹ nhân là Vương Phi và Trương Bá Chi thường xuyên bị đem ra so sánh với nhau là điều dễ hiểu khi cả hai người này đều có điểm chung là yêu cùng một người đàn ông.

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