Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại

Sao quốc tế 23/01/2022 17:51

Xuất hiện chung trong 1 khung hình, Trần Kiều Ân và Trương Bá Chi có màn đọ sắc cực gắt.

Mới đây, trên Weibo bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh Trương Bá Chi dự sự kiện cùng Trần Kiều Ân cách đây nhiều năm. Ngỡ tưởng chỉ là những hình ảnh gây thương nhớ về vẻ đẹp của các mỹ nhân, không thể ngờ rằng đây lại trở thành cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. 

Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại - Ảnh 1

Xuất hiện chung một khung hình, cả hai được ví như hai bông hoa cùng đua sắc, một chín một mười. Một blogger cho rằng, thần thái và khí chất của Trần Kiều Ân áp đảo toàn tập mỹ nhân họ Trương.

Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại - Ảnh 2

Tuy nhiên, trang Sina đã thu thập ý kiến của đông đảo netizen. Không ít người cho rằng, khí chất của Trương Bá Chi thực sự không hề thua kém mỹ nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thậm chí, vóc dáng của tình cũ Phùng Thiệu Phong còn quyến rũ hơn rất nhiều khi để lộ bờ vai thon nuột nà cùng xương quai xanh gợi cảm.

Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại - Ảnh 3

Góc nghiêng thần thánh và khí chất sang chảnh ngút ngàn của mỹ nhân họ Trương khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại - Ảnh 4

Ở thời điểm này, Trương Bá Chi đã sinh 2 con nhưng vẫn khiến cả Cbiz choáng ngợp với vóc dáng mảnh mai và nhan sắc bất bại. Nữ diễn viên Thiện Nữ U Hồn từng có câu nói bất hủ: "Ở Hong Kong, tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi".

 Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại - Ảnh 5

Rất khó có thể nói nhan sắc của ai hơn ai, tuy nhiên có một điều có thể khẳng định chính là Trương Bá Chi không hề lép vế so với Trần Kiều Ân. Visual của mỹ nhân họ Trương đã khiến cô trở thành tường thành nhan sắc xứ Cảng Thơm, từ thần thái tới khí chất đều khó ai sánh bằng. 

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