Trương Bá Chi được khen nức tiếng, Vương Phi bị chê bai và ghét bỏ vì thái độ này ở sân bay

Sao quốc tế 11/02/2022 09:33

Việc hai mỹ nhân là Vương Phi và Trương Bá Chi thường xuyên bị đem ra so sánh với nhau là điều dễ hiểu khi cả hai người này đều có điểm chung là yêu cùng một người đàn ông.

Theo một bài viết mới đây trên trang 163, thái độ của Trương Bá Chi và Vương Phi đã khiến công chúng phải đặt lên bàn cân so sánh khi cả hai người đụng độ fan tại sân bay. Khi Trương Bá Chi được "khen lấy khen để" bởi độ thân thiện của mình thì công chúng lại có cái nhìn ngược lại với Vương Phi.

truong ba chi 1
Thái độ ân cần khi giao lưu với fan tại sân bay đã khiến Trương Bá Chi ghi điểm trong mắt công chúng - Ảnh: Internet

Khi xuất hiện tại sân bay, Trương Bá Chi thường xuyên chạm mặt người hâm mộ của mình, họ vây quanh xin chụp hình và lý tên cùng cô. Nữ minh tinh họ Trương không những không tỏ ra khó chịu mà còn vui vẻ tươi cười, nán lại giao lưu cùng các fan của mình dù cho lịch trình có vô cùng bận rộn. Bởi vì lý do này mà hình tượng của cô trong lòng công chúng luôn vô cùng tốt đẹp dù cho vướng không ít lùm xùm từ sau khi chia tay Tạ Đình Phong.

truong ba chi 2
Vương Phi cau mày khó chịu khi fan tặng hoa tại san bay - Ảnh: Internet

Tuy vậy, trái ngược với sự thân thiện của Trương Bá Chi, Vương Phi luôn tỏ ra khó ở kiêu căng khi chạm mặt fan tại sân bay. Tuy không phải chịu cảnh bao vây và chỉ có vài người tặng hoa nhưng nữ diva vẫn cau mặt khó chịu, lộ rõ vẻ không vừa ý, điều này cũng vô tình khiến công chúng có cái nhìn không mấy thiện cảm về cô.

Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại

Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại

Xuất hiện chung trong 1 khung hình, Trần Kiều Ân và Trương Bá Chi có màn đọ sắc cực gắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Vuong Phi sao Hoa ngữ Tạ Đình Phong Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại

Trương Bá Chi - Trần Kiều Ân đọ sắc khi chung khung hình: Cực phẩm nhan sắc bất phân thắng bại

Con trai bày tỏ ý muốn bố mẹ tái hợp, Tạ Đình Phong bất ngờ, Trương Bá Chi 'chết đứng'

Con trai bày tỏ ý muốn bố mẹ tái hợp, Tạ Đình Phong bất ngờ, Trương Bá Chi 'chết đứng'

Tạ Đình Phong dùng 1000 tỷ để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi bật khóc vì lời khẳng định của quý tử

Tạ Đình Phong dùng 1000 tỷ để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi bật khóc vì lời khẳng định của quý tử

Trương Bá Chi từng vứt bỏ sĩ diện, quỳ gối cầu xin sự tha thứ từ bố chồng vì còn yêu Tạ Đình Phong

Trương Bá Chi từng vứt bỏ sĩ diện, quỳ gối cầu xin sự tha thứ từ bố chồng vì còn yêu Tạ Đình Phong

Trương Bá Chi khẳng định: 'Tôi chưa từng tiêu một đồng nào của Tạ Đình Phong sau ly hôn'

Trương Bá Chi khẳng định: 'Tôi chưa từng tiêu một đồng nào của Tạ Đình Phong sau ly hôn'

Trương Bá Chi đáp trả đầy ẩn ý khi được hỏi liệu có quay lại với Tạ Đình Phong hay không

Trương Bá Chi đáp trả đầy ẩn ý khi được hỏi liệu có quay lại với Tạ Đình Phong hay không

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 17 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 58 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào