Trương Bá Chi được khen nức tiếng, Vương Phi bị chê bai và ghét bỏ vì thái độ này ở sân bay

Việc hai mỹ nhân là Vương Phi và Trương Bá Chi thường xuyên bị đem ra so sánh với nhau là điều dễ hiểu khi cả hai người này đều có điểm chung là yêu cùng một người đàn ông.

Theo một bài viết mới đây trên trang 163, thái độ của Trương Bá Chi và Vương Phi đã khiến công chúng phải đặt lên bàn cân so sánh khi cả hai người đụng độ fan tại sân bay. Khi Trương Bá Chi được "khen lấy khen để" bởi độ thân thiện của mình thì công chúng lại có cái nhìn ngược lại với Vương Phi.

Thái độ ân cần khi giao lưu với fan tại sân bay đã khiến Trương Bá Chi ghi điểm trong mắt công chúng - Ảnh: Internet

Khi xuất hiện tại sân bay, Trương Bá Chi thường xuyên chạm mặt người hâm mộ của mình, họ vây quanh xin chụp hình và lý tên cùng cô. Nữ minh tinh họ Trương không những không tỏ ra khó chịu mà còn vui vẻ tươi cười, nán lại giao lưu cùng các fan của mình dù cho lịch trình có vô cùng bận rộn. Bởi vì lý do này mà hình tượng của cô trong lòng công chúng luôn vô cùng tốt đẹp dù cho vướng không ít lùm xùm từ sau khi chia tay Tạ Đình Phong.

Vương Phi cau mày khó chịu khi fan tặng hoa tại san bay - Ảnh: Internet

Tuy vậy, trái ngược với sự thân thiện của Trương Bá Chi, Vương Phi luôn tỏ ra khó ở kiêu căng khi chạm mặt fan tại sân bay. Tuy không phải chịu cảnh bao vây và chỉ có vài người tặng hoa nhưng nữ diva vẫn cau mặt khó chịu, lộ rõ vẻ không vừa ý, điều này cũng vô tình khiến công chúng có cái nhìn không mấy thiện cảm về cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-duoc-khen-nuc-tieng-vuong-phi-bi-che-bai-va-ghet-bo-vi-thai-do-nay-o-san-bay-449513.html