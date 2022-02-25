Tòa nhà ở phường Yeoksam, quận Gangnam được Ryu Jun Yeol mua năm 2020 với giá 5,8 tỷ won, cộng chi phí xây dựng 2,4 tỷ won là 8,2 tỷ won. Năm 2022, nam diễn viên đã bán được 15 tỷ won, lời gấp đôi giá gốc chỉ sau 2 năm.

Dispatch tiết lộ chiến lược bất động sản của Ryu Jun Yeol là đầu tư ‘đòn bẩy’. Tức là thành lập một công ty tư nhân để được vay thế chấp đất và vay xây dựng. Nói tóm lại là “công nghệ tài chính”. Tháng 3/2018, Ryu Jun Yeol thành lập công ty tư nhân Deep Briding với danh nghĩa là bà Kim, mẹ của anh đứng đầu. Năm 2020, Ryu Jun Yeol mua mảnh đất 83 pyeong ở phường Yeoksam với giá 5,8 tỷ won dưới danh nghĩa Deep Briding. Lúc này, ngân hàng cho vay 5,2 tỷ won, tức là 90% giá mua đất.

Ryu Jun Yeol đã tiến hành phá dỡ tòa nhà một tầng và xây mới thành một tòa nhà có 2 tầng hầm và 7 tầng trên mặt đất. Trong quá trình này, nam diễn viên tiếp tục nhận được khoản vay khoảng 1,7 tỷ won (70% chi phí xây dựng) dưới danh nghĩa công ty tư nhân. Tháng 11 năm ngoái, toà nhà hoàn thành. Nhưng nó lập tức được đưa vào thị trường bán với giá 15 tỷ won vào tháng 1 năm nay. Lợi nhuận Ryu Jun Yeol thu về ước tính là 6 tỷ won trước thuế và 4 tỷ won sau thuế (khoảng 76 tỷ VNĐ)

Shin Jong Yeop, trưởng phòng bất động sản Building Road nhận xét: “Việc mua bán đạt lợi nhuận khổng lồ vì cậu ấy không bị đánh thuế mua lại, phí xây dựng và phí lãi suất.“ Trong khi nhiều người dân Hàn Quốc đi làm cả đời cũng khó có thể sở hữu cơ ngơi riêng cho mình bởi giá bất động sản tăng cao, thì việc các ngôi sao thành lập công ty khởi nghiệp, thậm chí công ty ma để được ưu đãi cho vay và đầu cơ bất động sản đang là thực tế gây nhức nhối. C-JeS Entertainment, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol trả lời Dispatch vào ngày 23/2: “Deep Briding là công ty thành lập để quản lý thu nhập cá nhân của Ryu Jun Yeol. Cậu ấy xây dựng một tòa nhà ở Gangnam để kinh doanh quần áo (với bạn bè). Tuy nhiên do đại dịch Covid-19 nên cậu ấy đã quyết định hoãn kinh doanh và bán tòa nhà.” Tuy nhiên, cư dân mạng Hàn Quốc đã phản ứng khá khắc nghiệt trước lý do C-JeS đưa ra: ”Nếu không phải đầu cơ thì lợi nhuận trong thời gian ngắn do được cho vay là bao nhiêu?”, “Phải làm chặt chẽ hơn điều kiện cho doanh nghiệp vay”, “Biết bao nhiêu người nổi tiếng trục lợi kiểu này rồi”… Theo Dispatch

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