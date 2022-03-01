Hậu công khai hẹn hò với bạn trai kém 10 tuổi, Han Ye Seul khoe khéo nhan sắc 42 tuổi vẫn xinh đẹp như 'nữ thần'

Mặc dù đã bước sang tuổi 40 từ lâu, Han Ye Seul luôn nằm trong top sao K-Pop có gu thời trang độc đáo, cá tính và nhan sắc 'trẻ mãi không già'.

Mới đây, nữ diễn viên Han Ye Seul đã đăng một bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội với caption: "Hôm nay bạn làm gì vậy?". Fan không khỏi bất ngờ bởi nhan sắc 'không tuổi' của nữ diễn viên. Trong bức ảnh được đăng tải, Han Ye Seul khoe vẻ gợi cảm, vô cùng quyến rũ trong chiếc áo croptop khoe rõ vòng 2. Nhan sắc dù không cần trang điểm sắc sảo vẫn trẻ trung khiến cô nàng hoàn toàn ghi điểm với fan.

Han Ye Seul sinh năm 1981, là người Mỹ gốc Hàn. Người đẹp về nước gia nhập làng giải trí 2001, ghi dấu với loạt phim Cặp đôi kỳ lạ, Canh bạc nghiệt ngã, Tuyết có rơi đêm Giáng sinh, Cô nàng đào mỏ... Cô sở hữu nhiều bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 3,42 tỷ won (hơn 69 tỷ đồng) và một căn hộ ở Los Angeles, Mỹ. Sở hữu nét đẹp sắc sảo cùng một thân hình gợi cảm, Han Ye Seul nhanh chóng là cái tên rất được yêu thích tại các sàn catwalk và là “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế. Cách đây nửa năm , Han Ye Seul công khai bạn trai Ryu Sung Jae, kém cô 10 tuổi. Dispatch phanh phui Ryu Seung Jae từng làm “trai bao”, qua lại với nhiều phụ nữ và lừa tiền họ trong quá khứ. Han Ye Seul kiên quyết phủ nhận, khẳng định người yêu chỉ làm việc tại quán bar và tin tưởng anh trong sạch. Thậm chí, Han Ye Seul còn muốn kiện kẻ tung tin thất thiệt và tuyên bố sẽ bảo vệ bạn trai của mình.

Chuyện của Ryu Sung Jae chưa giải quyết xong, thì tin đồn Han Ye Seul tát Jennie (BlackPink) lại ập đến. Nguyên nhân xuất phát từ quá khứ nữ diễn viên từng hẹn hò với nhà sản xuất Teddy. Từ đó, một số nguồn tin tiết lộ Han Ye Seul đã dùng bạo lực vì ghen tuông nghi ngờ Teddy “mờ ám” với Jennie. Trước nghi vấn này, cô nhấn mạnh: “Tôi còn chưa từng gặp Jennie bao giờ” Dù mang nhiều tai tiếng, cô nàng vẫn luôn nổi bật trong dàn diễn viên cùng tuổi với nhan sắc xuất thần của mình. Hãy cùng ngắm nhìn một vài tấm ảnh với thần thái xuất sắc của nữ diễn viên: Theo DongA Ilbo

Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật Theo gia phả, bố của Siwon là cháu chính tộc của vua Cheoljong đời thứ 25 của triều Joseon. Còn mẹ của anh chàng là hậu duệ của vua Hyojong đời thứ 17 của triều đại Joseon. Vậy nên, Siwon chính là truyền nhân chân chính của hoàng gia, cháu của cả 2 vị vua.

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