Một phụ nữ 40 tuổi bị bắt vì tội rình rập, bấm chuông cửa nhà của Bi Rain và Kim Tae Hee nhiều lần

Sao quốc tế 28/02/2022 11:16

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain và Kim Tae Hee từng là nạn nhân của vụ rình rập từ năm ngoái.

Vào 7 giờ tối ngày 27/02, ở khu Itaewon, quận Yongsan, thành phố Seoul, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì đã đến nhà của nam ca sĩ kiêm diễn viên Jung Ji Hoon (Rain) và vợ anh - diễn viên Kim Tae Hee nhiều lần để rình rập rồi bấm chuông liên tục. 

Rain đã trực tiếp trình báo với cảnh sát, và Đạo luật trừng phạt những tội phạm rình rập của Hàn Quốc sẽ được áp dụng cho người phụ nữ này.

Được biết, người này đã đến nhà của vợ chồng Rain từ năm ngoái và liên tục thực hiện hành vi bấm chuông cửa rồi bỏ chạy. Theo kết quả báo cáo, người phụ nữ kia đã bấm chuông trên 112 lần. 

Một phụ nữ 40 tuổi bị bắt vì tội rình rập, bấm chuông cửa nhà của Bi Rain và Kim Tae Hee nhiều lần - Ảnh 1

Nam ca sĩ Rain và Kim Tae Hee đã kết hôn vào năm 2017 và cả hai đã có hai cô con gái. Rain vừa xuất hiện trong bộ phim truyền hình của đài tvN - 'Ghost Doctor'.

Theo DongA Ilbo

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