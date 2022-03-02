Rộ tin nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" bị người trên tàu hất xuống, 1 trong 5 người bạn đã thay đổi lời khai, kể sự thật?

Sao quốc tế 02/03/2022 19:22

Truyền thông và MXH Thái Lan hiện đang xôn xao trước thông tin một trong năm người bạn đi cùng du thuyền với nữ diễn viên Tangmo đã thay đổi lời, kể lại sự thật.

Mới đây, MXH Thái Lan bất ngờ xôn xao trước một bài đăng tiết lộ rằng 1 trong 5 đối tượng có mặt trên thuyền hôm Tangmo Pattaratida rơi sông tử vong đã chính thức thay đổi lời khai. Theo đó, người này đã kể lại sự thật về nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên là do bị một người trên tàu hoảng loạn hất xuống.

Rộ tin nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' bị người trên tàu hất xuống, 1 trong 5 người bạn đã thay đổi lời khai, kể sự thật? - Ảnh 1

Cụ thể, đối tượng đã thay đổi lời khai cho biết ngày hôm xảy ra tai nạn, có một người muốn thử lái thuyền. Tuy nhiên, do chưa biết lái nên người này đã khiến con tàu bị rung lắc mạnh, việc này đã khiến Tangmo suýt nữa bị ngã ngửa ra sau nhưng đã kịp thời bám vào tay người này. Tuy nhiên, người này do cũng đang sợ hãi nên đã lập tức hất tay Tangmo ra, chính vì hành động hất tay này đã khiến Tangmo rơi xuống sông Chao Phraya.

Rộ tin nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' bị người trên tàu hất xuống, 1 trong 5 người bạn đã thay đổi lời khai, kể sự thật? - Ảnh 2

Nguyên văn bài đăng về nguyên nhân cái chết của Tangmo đang được chia sẻ trên mạng, tạm dịch: "Tiết lộ... một trong những đối tượng trên thuyền đã khai báo với cảnh sát về chuyện có người muốn tập lái. Thế nhưng, điều này đã khiến cho chiếc thuyền gặp sự cố rung lắc. Tangmo suýt bật ngửa thì nhanh chóng nắm vào tay một người nhưng lại bị hất ra rồi rơi xuống sống Chao Phraya".

Rộ tin nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' bị người trên tàu hất xuống, 1 trong 5 người bạn đã thay đổi lời khai, kể sự thật? - Ảnh 3

Kênh truyền hình CH8 của Thái Lan sau đó cũng đã chia sẻ thông tin này và cho biết nếu có thông tin gì mới sẽ tiếp tục cập nhật thêm. Kênh truyền hình này viết: "TIN ĐỒN! Một người nào đó trên thuyền đã thay đổi lời khai. Nguồn tin cho biết, 1 trong 5 đối tượng đi chung thuyền với Tangmo đã khai sự thật với phía cảnh sát rằng: "Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có một người muốn tập lái thuyền. Sau đó, có một sự cố cực sốc khiến cho Tangmo rơi xuống sông".

Điều đáng nói, trước đó, Anna - 1 trong 3 quản lý của Tangmo cũng có động thái ngầm ẩn ý về việc có người tốt xuất hiện giúp sự thật được phơi bày. Theo đó, người quản lý này dường như đã biết trước và để lại dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân: "Chờ đợi để nghe tin tức ngày hôm nay". Phía dưới Anna cũng để lại hai dòng bình luận với nội dung: "Chờ tin từ cảnh sát", "cuối cùng cũng có người tốt xuất hiện".

Rộ tin nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' bị người trên tàu hất xuống, 1 trong 5 người bạn đã thay đổi lời khai, kể sự thật? - Ảnh 4

Tuy nhiên, sau đó, nhiều thông tin cũng lan truyền rằng phía cảnh sát cho biết, cho đến nay không có bất cứ ai trong số 5 người này đưa ra lời khai như trên và cũng chưa có ai thay đổi lời khai. Hiện, thông tin này vẫn đang gây xôn xao khắp MXH, nhiều người liên tục đặt những nghi vấn xung quanh cái chết của nữ diễn viên.

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