Gặp tai nạn thương tâm trên du thuyền, cuộc đời nữ diễn viên Tangmo khi còn sống cũng có vô vàn đau khổ, mới đây một chi tiết được hé lộ cho thấy mối quan hệ thực sự giữa Tangmo và chồng cũ.

Diễn viên người Thái Lan - Tangmo Nida sinh năm 1984, cô được biết đến là người đẹp đa tài của làng giải trí Thái Lan khi vừa là diễn viên kiêm ca sĩ, người mẫu. Tại Việt Nam, Tangmo được nhiều khán giả biết đến thông qua bộ phim đình đám “Chiếc lá cuốn bay”. Sau cái chết thương tâm của cô, nhiều khán giả không khỏi xót xa, bởi khi còn sống, nữ diễn viên đã từng rất đau khổ và có số phận lận đận. Được biết, Tangmo từng kết hôn với nam diễn viên Tono Pakin, tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài được bao lâu khiến nữ minh tinh rơi vào bể khổ. Thời điểm ly hôn, Tangmo từng cố gắng níu kéo chồng cũ, thậm chí là đã quá đau khổ rồi tự tử. Mãi cho đến hiện tại, khi nữ diễn viên đã có một tình yêu vô cùng hạnh phúc bên bạn trai mới - người yêu thương cô hết mực, thì số phận lại cướp đi mạng sống của nữ diễn viên.

Sau cuộc ly hôn, nhiều khán giả vẫn nghĩ Tangmo và chồng cũ có mối quan hệ không còn tốt, tuy nhiên, một chi tiết mới đây đã cho thấy nữ diễn viên đã hoàn toàn tha thứ cho chồng cũ của mình. Cụ thể, theo lời một người bạn của Tangmo, trong dịp Valentine vừa qua tại tòa nhà đài truyền hình, Tangmo và chồng cũ đã gặp lại nhau. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên chính là việc Tono Pakin đã chủ động đi tới chào cũng như dành cho Tangmo một cái ôm chặt. Có vẻ giữa hai người không còn hận thù gì nữa. Đây cũng là lần cuối Tono Pakin gặp vợ cũ trước khi cô qua đời trong tai nạn trên sông hôm 24/2 vừa qua.

Bên cạnh đó, vào ngày Tangmo gặp nạn trên sông, công chúng cũng ghi lại được hình ảnh chồng cũ nữ diễn viên đã lên thuyền để tìm kiếm cô. Nam diễn viên xuất hiện với dáng vẻ thất thần, liên tục chiếu đèn pin, gọi tên Tangmo. Liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Tangmo, đến nay, cơ quan chức năng tại Thái Lan vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ diễn viên rơi xuống sông.

Rộ tin nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" bị người trên tàu hất xuống, 1 trong 5 người bạn đã thay đổi lời khai, kể sự thật? Truyền thông và MXH Thái Lan hiện đang xôn xao trước thông tin một trong năm người bạn đi cùng du thuyền với nữ diễn viên Tangmo đã thay đổi lời, kể lại sự thật.

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