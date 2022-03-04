Những đoạn CCTV mới nhất liên quan đến vụ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay rơi xuống sông tử vong đã được tung ra khiến CĐM xôn xao.

Mới đây nhất, dân mạng Thái Lan xôn xao trước đoạn clip CCTV quay lại cảnh một con tàu chạy trên sông rồi bất ngờ có gì đó rơi xuống sống rất mạnh. Cụ thể, bác sĩ Kate Khongkwan đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình đoạn clip trích từ CCTV một nhà hàng gần sông Chao Phraya vào thời điểm thuyền nữ diễn viên Tangmo Pattaratida cùng 5 đối tượng đi qua. Một CCTV ghi lại hình ảnh nghi là khoảnh khắc Tangmo rơi sông. (Ảnh: Internet) Đăng tải đoạn clip, bác sĩ Kate Khongkwan cho biết có một vật thể gì đó rất nặng rơi xuống sông khiến nước bắn tung tóe: "Vào khoảnh khắc từ giây thứ 0:11 tới 0:13, dường như có một vật thể nặng rơi xuống khỏi chiếc thuyền, nước bắn rất mạnh" - bác sĩ Kate Khongkwan đăng tải dòng trạng thái.

Nhìn vào đoạn CCTV được chia sẻ, nhiều người cho rằng, vật thể này dường như là người do khi rơi xuống nước sông bắn tung tóe. Thậm chí, có người còn suy đoán rằng, đây chính là thời điểm mà Tangmo Nida rơi xuống sông. Thế nhưng, hiện tại đây mới chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng, phía cơ quan điều tra vẫn chưa xác nhận liệu đây có phải thời điểm Tangmo Nida rơi xuống sông hay không.

CCTV tại nhà diễn viên Tangmo Nida thời điểm sau khi xảy ra vụ việc - Ảnh: Amarin TV Bên cạnh đó, trang Amarin TV của Thái Lan sáng ngày 4/3 cũng gây xôn xao dư luận khi chia sẻ clip CCTV độc quyền, ghi lại toàn bộ khung cảnh rạng sáng ngày 25/2 tại nhà Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay). Theo CCTV, vào lúc 3h17' sáng ngày 25/2, quản lý Kratik (người có mặt trên du thuyền Tangmo rơi tử vong) đi chiếc xe Mazda màu đen của Tangmo Nida trở về nhà của nữ diễn viên, cô ngồi ở vị trí hành khách và có 1 người khác lái. Tới 4h5' sáng, Kratik rời khỏi nhà, leo lên chiếc xe Yarris màu trắng của mình đang đậu trước cửa rời khỏi nhà Tangmo và dặn bảo vệ không được cho phóng viên vào nhà. Điều đáng nói, trước đó, người quản lý này khai với cảnh sát rằng mình đã về nhà và ôm con gái ngủ chứ không đi đâu. Như vậy, đây được xem là chứng cứ là hành động khai man của người quản lý này. Người quản lý khai sai sự thật khi chỉ ở nhà chưa đầy 1 tiếng, sau đó lái xe đi đâu đó - Ảnh: Amarin TV Sau 7 ngày kể từ khi nữ diễn viên Tangmo Nida thiệt mạng trên sông Chao Phraya, rất nhiều nghi vấn liên quan tới cái chết của nữ diễn viên vẫn liên tục được đặt ra. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa có kết luận vụ việc.

Hình ảnh chụp cận thi thể của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" bị phát tán tràn lan trên mạng, CĐM phẫn nộ đỉnh điểm Những hình ảnh vô cùng sốc được lan truyền trên MXH chụp lại cận cảnh thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida khi được vớt lên bờ, đang khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, mong sự tôn trọng dành cho người đã mất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-moi-vu-dien-vien-chiec-la-bay-thiet-mang-he-lo-doancctv-quaylai-canh-roi-xuong-song-453485.html