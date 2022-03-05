Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc

Sao quốc tế 05/03/2022 14:01

Vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida rơi sông tử vong hiện đang là một trong những vấn đề nóng được quan tâm nhất tại Thái Lan.

Những ngày qua, vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida tử nạn trên sông vẫn đang khiến dư luận tại Thái Lan vô cùng sôi sục. Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày tìm thấy thi thể nữ diễn viên, vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, cùng với đó là rất nhiều những tình tiết liên quan liên tục được bàn luận, nghi vấn. 

Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc - Ảnh 1

Dẫn tin từ Khaosod, phía Chính phủ Thái Lan mới đây cũng đã có phát ngôn liên quan đến vụ việc này. Phát ngôn viên của Văn phòng Chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha yêu cầu cảnh sát và các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ tử nạn của diễn viên Tangmo Nida.

"Mọi công tác cần phải tiến hành kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy trình và sớm có kết quả. Sự công bằng của luật pháp cần được đề cao và phải trả lời được các câu hỏi của dư luận xã hội những ngày qua" - Thủ tướng cho biết.

Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc - Ảnh 2
Phát ngôn viên của Văn phòng Chính phủ Thái Lan. (Ảnh: Khaosod)

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan cũng đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân không lan truyền những tin tức theo tính cảm quan, gây ảnh hưởng đến người khác và mong người dân nên chú trọng vào những bằng chứng và kết quả điều tra từ cảnh sát. 

Cũng trong thời điểm cảnh sát thu thập được một số bằng chứng tại hiện trường, ông Mongkolkitt Suksintharanon - thành viên Quốc hội Thái Lan cũng đã có buổi làm việc và đặt nhiều nghi vấn.

Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc - Ảnh 3

Ông cho rằng Tangmo không bị rơi từ đuôi thuyền mà có thể là ngã trong lúc chèo thuyền, vì nếu rơi ở đuôi thuyền trong lúc đi vệ sinh thì khó gây ra vết thương lớn ở chân.

Hiện tại, cảnh sát Thái Lan vẫn đang tích cực điều tra sự việc.

 

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào?

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào?

Những cá nhân phát tán tràn lan hình ảnh chụp cận cảnh thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cảnh cáo, hành động này sẽ phải đối diện với án phạt theo pháp luật.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ diễn viên chiếc lá bay chiếc lá cuốn bay Tangmo Nida rơi sông tử vong

TIN LIÊN QUAN

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào?

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào?

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá bay nhận 21 tỷ bồi thường rồi tha thứ: Anh trai bất lực, nhiều ngôi sao Thái Lan đồng loạt bày tỏ phẫn nộ 

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá bay nhận 21 tỷ bồi thường rồi tha thứ: Anh trai bất lực, nhiều ngôi sao Thái Lan đồng loạt bày tỏ phẫn nộ 

Tình tiết mới vụ diễn viên "Chiếc Lá Bay" thiệt mạng, hé lộ đoạn CCTV quay lại cảnh rơi xuống sông?

Tình tiết mới vụ diễn viên "Chiếc Lá Bay" thiệt mạng, hé lộ đoạn CCTV quay lại cảnh rơi xuống sông?

"Lạnh sống lưng" câu nói của quản lý sau cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", gọi mạng sống của bạn là "gánh nặng"

"Lạnh sống lưng" câu nói của quản lý sau cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", gọi mạng sống của bạn là "gánh nặng"

Rộ tin nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" bị người trên tàu hất xuống, 1 trong 5 người bạn đã thay đổi lời khai, kể sự thật?

Rộ tin nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" bị người trên tàu hất xuống, 1 trong 5 người bạn đã thay đổi lời khai, kể sự thật?

Toàn cảnh cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" Tangmo, liên tục xuất hiện nhiều "uẩn khúc" chưa thể giải đáp

Toàn cảnh cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" Tangmo, liên tục xuất hiện nhiều "uẩn khúc" chưa thể giải đáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào