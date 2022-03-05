Vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida rơi sông tử vong hiện đang là một trong những vấn đề nóng được quan tâm nhất tại Thái Lan.

Những ngày qua, vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida tử nạn trên sông vẫn đang khiến dư luận tại Thái Lan vô cùng sôi sục. Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày tìm thấy thi thể nữ diễn viên, vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, cùng với đó là rất nhiều những tình tiết liên quan liên tục được bàn luận, nghi vấn.

Dẫn tin từ Khaosod, phía Chính phủ Thái Lan mới đây cũng đã có phát ngôn liên quan đến vụ việc này. Phát ngôn viên của Văn phòng Chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha yêu cầu cảnh sát và các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ tử nạn của diễn viên Tangmo Nida.

"Mọi công tác cần phải tiến hành kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy trình và sớm có kết quả. Sự công bằng của luật pháp cần được đề cao và phải trả lời được các câu hỏi của dư luận xã hội những ngày qua" - Thủ tướng cho biết.

Phát ngôn viên của Văn phòng Chính phủ Thái Lan. (Ảnh: Khaosod)

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan cũng đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân không lan truyền những tin tức theo tính cảm quan, gây ảnh hưởng đến người khác và mong người dân nên chú trọng vào những bằng chứng và kết quả điều tra từ cảnh sát.

Cũng trong thời điểm cảnh sát thu thập được một số bằng chứng tại hiện trường, ông Mongkolkitt Suksintharanon - thành viên Quốc hội Thái Lan cũng đã có buổi làm việc và đặt nhiều nghi vấn.

Ông cho rằng Tangmo không bị rơi từ đuôi thuyền mà có thể là ngã trong lúc chèo thuyền, vì nếu rơi ở đuôi thuyền trong lúc đi vệ sinh thì khó gây ra vết thương lớn ở chân.

Hiện tại, cảnh sát Thái Lan vẫn đang tích cực điều tra sự việc.

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào? Những cá nhân phát tán tràn lan hình ảnh chụp cận cảnh thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cảnh cáo, hành động này sẽ phải đối diện với án phạt theo pháp luật.

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