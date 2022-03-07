Thông tin NÓNG vụ Tangmo Nida tử nạn trên sông: 'Bóc trần' lời nói dối của quản lý và loạt hành vi 'khuất tất' - Lừa đi tiếp khách, ngụy tạo việc trượt chân khi đi vệ sinh?

Sao quốc tế 07/03/2022 17:00

Chiều ngày 7/3 (Theo giờ địa phương), truyền thông Thái Lan tuyên bố đã tìm ra nhân vật Kratik (quản lý của Tangmo Nida) nhắn tin, đó là 1 người đàn ông có tên Bang Jack (tên được gọi là Jach Raja Hyder).

 

Trang Thairath ngày hôm nay (7/3) đã có 1 bản tin đặc biệt, tuyên bố đã tìm ra nhân vật quản lý của nữ diễn viên Tangmo Nida đã nhắn tin có nội dung liên quan đến việc nữ diễn viên phim Chiếc lá Cuốn Bay được đưa đi tiếp khách.

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MXH xuất hiện thông tin Tangmo Nida bị lừa lên thuyền để đi tiếp khách - Ảnh: Internet

Cụ thể, đó là 1 người đàn ông có tên Bang Jack (tên được gọi là Jach Raja Hyder). Người này xác nhận chính mình là người trò chuyện với quản lý nữ diễn viên Chiếc Lá Bay trong đoạn hội thoại được lan truyền trên MXH trước đó.

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Vụ nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay rơi sông tử vong vẫn đang là tâm điểm chú ý của làng giải trí Thái Lan - Ảnh: Internet

Ngoài ra Jack đã cung cấp bằng chứng việc anh có giúp đỡ phí luật sư, chuyển số tiền 310.000 baht (214 triệu đồng) cho quản lý của Tangmo, đồng thời đề nghị cô phải cung cấp tất cả sự thật cho cảnh sát. Người này cho biết khi nói chuyện với Kratik, câu chuyện Tangmo đi vệ sinh là không có thật, hoàn toàn cho vị nữ quản lý nguỵ tạo. Ngay sau khoảnh khắc Tangmo quay clip hát trên thuyền, cô mới biết được sự thật mình bị lừa đi tiếp khách. Đã có 1 nhân vật doanh nhân cấp cao, có tầm ảnh hưởng đã chi tiền và đang chờ ở 1 khách sạn gần sông - nơi nữ diễn viên tử nạn.

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Người đàn ông đứng ra làm chứng, cáo buộc nữ quản lý ngụy tạo chứng cứ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Jack cho biết "bạn thân" kiêm quản lý của Tangmo đã gửi cho anh 1 số clip quay trên thuyền. Trong đó, người này tiết lộ có 1 cuộc tranh luận giữa người nam và người nữ trên chiếc thuyền này. Phía người phụ nữ (vẫn chưa xác định được có phải Tangmo hay không) bày tỏ thái độ cự tuyệt, không muốn đi tiếp khách. Đáng chú ý hơn cả khi phía người đàn ông lộ thái độ cáu gắt, không hài lòng và lớn tiếng tuyên bố: "Tao thuê mày, mày phải đi gặp người ấy, người ấy đã chờ rất lâu rồi"

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Nữ quản lý vẫn đang là nhân vật bị cõi mạng 'tình nghi' có liên quan trực tiếp đến cái chết đáng ngờ của Tangmo - Ảnh: Internet

Lời khai nhận của người đàn ông này khiến CĐM không khỏi phẫn nộ trước những hành vi của vị nữ quản lý. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn phải đợi cơ quan chức năng Thái Lan xác minh độ chính xác trong lời khai của người đàn ông này.

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