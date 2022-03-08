Ngày 8/3, truyền thông Thái Lan tiếp tục cập nhật thông tin mới liên quan đến vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida tử vong bất thường trên sông.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida tử nạn trên sông sau chuyến đi du thuyền cùng hội bạn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của không chỉ netizen xứ Chùa Vàng, mà cộng đồng yêu phim Thái tại nhiều quốc gia cũng chờ đợi kết quả sau cùng. Đến chiều ngày 8/3, truyền thông Thái Lan tiếp tục cập nhật thông tin liên quan trực tiếp đến nhóm bạn đã đi cùng nữ diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay trong đêm 'định mệnh" ấy.

Tangmo cùng nhóm bạn, (trong đó có 2 người đàn ông lạ) trên thuyền vào hôm xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet Cụ thể, Thiếu tướng Udon Yomcharoen, Phó Ủy viên Cảnh sát 1 cho biết, 5 đối tượng ngồi trên thuyền cùng nữ diễn viên Tangmo đã bắt đầu cho lời khai bất nhất. 1 trong số 5 đối tượng đã thừa nhận việc có sử dụng chất cấm khác ngoài việc uống rượu. Qua việc cho lời khai bất nhất, truyền thông Thái Lan khẳng định tại thời điểm hiện tại đã có 1 trong số 5 đối tượng lộ việc nói dối, cho lời khai có nhiều điểm nghi vấn và khác biệt so với lần thẩm vấn trước.

Nhóm bạn của nữ diễn viên Tangmo tụ tập tại 1 cây xăng sau tai nạn, nhưng không khai báo với cơ quan công an - Ảnh: Internet Thiếu tướng Udon Yomcharoen, Phó Ủy viên Cảnh sát 1 cũng cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã có thể kết luận được 70 - 80% kết quả của vụ án này. Đồng thời, người này cũng hé lộ dự kiến cơ quan điều tra sẽ đưa ra kết quả cuối cùng và đóng vụ án Tangmo trong tuần này. Trước đó, phía cơ quan công an đã tìm thấy 1 số đồ vật tại 2 điểm trên sông, nơi nữ diễn viên tử nạn. Cụ thể, tại điểm thứ nhất, họ tìm được 1 chiếc túi màu đen bên trong có 1 chai rượu, ở địa điểm tiếp theo là 1 cái ly và 1 túi nhựa có đựng đồ bên trong. Mỗi điểm tìm kiếm đồ vật đều không cách xa nhau. Ngoài ra, 1 bộ đồ lặn được tìm thấy ở dưới đáy sông cũng được vớt lên để so sánh những gì được tìm thấy trong phổi của nữ diễn viên. Tiến hành trục vớt được nhiều đồ vật khả nghi tại 2 địa điểm trên sông - Ảnh: Internet Về việc tìm thấy những vật chứng được cho là ném xuống sông để tiêu hủy, các đối tượng khai rằng, sợ sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra sẽ phát hiện ra họ có uống nhiều rượu lúc lái thuyền, nên đã tự ý ném một số chai xuống sông Chao Phraya. Đến hiện tại, cơ quan chức năng Thái Lan vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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