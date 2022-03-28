Mặc cho sự ngăn cản của mẹ ruột, Từ Hy Viên vẫn kết hôn với nam ca sĩ người Hàn

Sao quốc tế 28/03/2022 14:53

Mới đây, DJ Koo Jun Yup và diễn viên Từ Hy Viên đã đăng ký kết hôn ngày 28/3.

Mới đây, tờ YTN Star đưa tin, DJ Koo Jun Yup và diễn viên Từ Hy Viên đăng ký kết hôn vào ngày 28/3. Tới ngày 27/3, nam ca sĩ hoàn thành 17 ngày tự cách ly theo quy định. Ngay sau khi DJ Koo Jun Yup hoàn thành thời gian cách ly, nhiều phương tiện truyền thông tập trung tại căn hộ của Từ Hy Viên, DJ Koo Jun Yup để ghi lại cảnh hai người đi đăng ký kết hôn. Hai người sẽ hưởng tuần trăng mật ở Đài Loan trong vài tháng sau đó trở lại Hàn Quốc.

Hai ngôi sao đã đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc. Khi thông báo kết hôn vào đầu tháng 3, DJ Koo Jun Yup chia sẻ: "Chúng tôi không thể tiếp tục lãng phí thời gian, vì vậy đã đăng ký kết hôn và quyết định sống chung với nhau".

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DJ Koo Jun Yup và diễn viên Từ Hy Viên đăng ký kết hôn ngày 28/3 - Ảnh: Internet

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), bà Hoàng tuyên bố, nếu nữ minh tinh không xin lỗi bà, bà sẽ không gặp DJ Koo. Hiện tại, hai mẹ con Từ Hy Viên đang "chiến tranh lạnh" bởi theo lời mẹ nữ diễn viên, bà và Từ Hy Đệ (em gái Từ Hy Viên) chỉ biết tin Từ Hy Viên tái hôn sau khi mọi sự đã rồi. Bà Hoàng thậm chí không biết DJ Koo là ai. Thông tin này khiến bà Hoàng Xuân Mai bị tăng huyết áp lên cao, phải uống thuốc mới trở lại bình thường.

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Mẹ Từ Hy Viên hiện vẫn chưa chấp nhận con rể - Ảnh: Internet

Trước đó, Từ Hy Viên đã chính thức tuyên bố ly hôn vào tháng 11/2021. Cô với chồng cũ Uông Tiểu Phi - một doanh nhân đến từ gia đình tài phiệt xứ Đài, đã có với nhau hai đứa con, một cô bé 8 tuổi và một cậu trai mới lên 6. Nhiều người hâm mộ Từ Hy Viên tỏ ra bất ngờ khi cô xác nhận kết hôn cùng ca sĩ, DJ kỳ cựu Koo Jun Yeop vì chưa đầy 4 tháng kể từ khi có thông báo ly hôn. 

Mối duyên giữa người đẹp Vườn sao băng và DJ Koo bắt nguồn từ cuối thập niên 1990, lúc đó Hy Viên thần tượng DJ Koo. Họ hẹn hò năm 1998 nhưng bấy giờ DJ Koo là sao thần tượng đình đám, không muốn công khai yêu đương, khiến Từ Hy Viên đau khổ. Họ chia tay sau khoảng một năm hẹn hò. Cuối năm ngoái, nữ diễn viên ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi, DJ Koo liên lạc với bạn gái cũ, nối lại tình cảm.

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Vào ngày 9/3, một phương tiện truyền thông Đài Loan đưa tin rằng ngay sau khi tin tức nữ diễn viên Từ Hy Viên tái hôn được lan tràn trên khắp các mặt báo, vài xích mích giữa cô và mẹ đã diễn ra. Có vẻ như mẹ của nữ diễn viên không mấy mặn mà với chuyện kết hôn của con gái.

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