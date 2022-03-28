Trước tin đồn comeback để kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, Gary thẳng thừng tuyên bố về sự trở lại của LeeSang

Sau bài đăng của người bạn chung nhóm cũ của mình ca sĩ Gary đã tỏ rõ lập trường của mình trước tin đồn comeback để kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm LeeSsang.

Gary và Gil

Ca sĩ Gary tỏ rõ lập trường của mình trước tin đồn comeback để kỷ niệm 20 năm của nhóm LeeSsang.

Vào ngày 26 vừa qua ở story trên instagram nam ca sĩ đã viết rằng: “Điều đó là sai sự thật, chúng tôi đã tan rã”

Điều này là để đáp lại câu hỏi của những người hâm mộ rằng, “Liệu có album comeback kỷ niệm 20 năm LeeSsang ra mắt hay không?” Sau khi bìa album của bài hát mới “Switch” của LeeSsang được đăng ký trên nền tảng trực tuyến Spotify vào ngày 25.

Trước đó, Gil (một thành viên khác của LeeSsang) đã đăng một đoạn video về cậu con trai lên Instagram của mình vào tháng trước ẩn ý về một sự trở lại với người hâm mộ. Gil đã viết rằng “Mới đó mà LeeSsang đã kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.” Tiếp đó Gil cũng viết rằng “Tôi phải làm một cái gì đó trong năm nay nhưng khi bắt đầu tôi không biết mình nên làm gì trước cả.”

Trong khi sự chênh lệch về sự nổi tiếng hai thành viên LeeSsang ngày càng kéo dài, mọi người đều đang tập trung sự chú ý đang vào những bước đi của cả hai vào dịp kỷ niệm 20 năm LeeSsang ra mắt trong năm nay.

Trước đó, LeeSsang là bộ đôi hip-hop được thành lập vào năm 2002 và để lại những ca khúc hot hit như ‘The Clowns’, ‘Ballerino’, ‘Can't Breakup Girl, Can't Breakaway Boy’. Tuy nhiên, thành viên Gil đã gây ra một vụ bê bối vì lái xe trong tình trạng say rượu 3 lần vào các năm 2014, 2016 và 2017, và các hoạt động của LeeSsang đã bị đình chỉ kể từ đó.

(Theo DongA)

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