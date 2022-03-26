Nam diễn viên trong phim mới của Lee Min Ho lên tiếng xin lỗi về phốt chụp lén các cụ bà Hàn Quốc và bình luận khiếm nhã

"Tất cả lời chỉ trích của mọi người là đúng. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tập tài khoản Tumblr "Korean Flowers In Bloom" mới phải. Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của những người phụ nữ đó và những bình luận tôi đã thêm vào cũng không thích hợp. Tôi rất hối hận về hành động của mình và muốn gửi lời xin lỗi thật lòng đến mọi người".

Trước đó vào ngày 25/3, 1 cư dân mạng đã tìm ra blog cá nhân của Jin Ha và cho biết nam diễn viên thường xuyên đăng ảnh chụp lén các cụ bà mặc áo hoa ở Hàn Quốc. Việc làm này đã kéo dài từ năm 2010, đồng thời Jin Ha còn để lại bình luận khiếm nhã mang sắc thái quấy rối tình dục đối với 1 người phụ nữ trung niên trong bức ảnh mình chụp.