Nam diễn viên trong phim mới của Lee Min Ho lên tiếng xin lỗi về phốt chụp lén các cụ bà Hàn Quốc và bình luận khiếm nhã

Mới đây, Jin Ha - diễn viên phim Pachinko đã lên tiếng xin lỗi vì tranh cãi đăng ảnh bất hợp pháp và xâm phạm quyền riêng tư của các phụ nữ trung niên Hàn Quốc.
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Nam diễn viên bày tỏ sự hối lỗi của mình:
"Tất cả lời chỉ trích của mọi người là đúng. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tập tài khoản Tumblr "Korean Flowers In Bloom" mới phải. Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của những người phụ nữ đó và những bình luận tôi đã thêm vào cũng không thích hợp. Tôi rất hối hận về hành động của mình và muốn gửi lời xin lỗi thật lòng đến mọi người".
Trước đó vào ngày 25/3, 1 cư dân mạng đã tìm ra blog cá nhân của Jin Ha và cho biết nam diễn viên thường xuyên đăng ảnh chụp lén các cụ bà mặc áo hoa ở Hàn Quốc. Việc làm này đã kéo dài từ năm 2010, đồng thời Jin Ha còn để lại bình luận khiếm nhã mang sắc thái quấy rối tình dục đối với 1 người phụ nữ trung niên trong bức ảnh mình chụp.
Sau khi sự việc nổ ra, cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tức giận trước hành động xâm phạm quyền riêng tư và xúc phạm người lớn tuổi của nam diễn viên. Được biết, Jin Ha là người Mỹ gốc Hàn, người thủ vai cháu trai của Youn Yuh Jung trong bộ phim Pachinko.
Pachinko có sự tham gia của dàn sao hạng A Lee Min Ho, Youn Yuh Jung, Kim Min Ha, Jung Eun Chae và Jin Ha.
Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, Pachinko là câu chuyện kể về bốn thế hệ của một gia đình Hàn Quốc nhập cư và những khó khăn mà họ phải đối mặt trên đất Nhật. Câu chuyện chủ yếu được kể dưới góc nhìn của nhân vật Sunja, người phụ nữ đã rời Hàn Quốc đến Nhật Bản để tìm kiếm cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Theo Chosun