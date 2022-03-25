Phim mới của Lee Min Ho vừa lên sóng đã dính phốt, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của phim?

Mới đây, nam diễn viên Jin Ha - người thủ vai cháu trai Youn Yuh Jung trong bộ phim Pachinko đã bị chỉ trích vì từng đăng ảnh chụp lén các cụ bà Hàn Quốc bất hợp pháp và có những bình luận có hơi hướng quấy rối tình dục.

Cụ thể, Jin Ha đã tạo 1 blog từ năm 2011 với tên gọi "Những bông hoa nở rộ ở Hàn Quốc" để đăng tải ảnh các cụ bà mặc áo hoa mà mình chụp được trên đường phố hoặc tàu điện ngầm. Dựa theo góc độ chụp, có thể thấy đây là những bức ảnh chụp lén và không được sự cho phép của người bị chụp.

Ngoài ra, một số bình luận của Jin Ha dưới các bức ảnh cũng bị cư dân mạng chỉ trích vì có sắc thái khiếm nhã. Ngoài những bình luận khen ngợi họa tiết hoa văn quần áo sặc sỡ, nam diễn viên còn bình luận về người phụ nữ trung niên đang nằm trong 1 bức ảnh rằng: "Được làm việc với người mẫu thế này, thật khó để kìm chế dục vọng của mình".

Hiện cư dân mạng đang rất tức giận và chỉ trích nam diễn viên quá bất lịch sự khi chụp lén ảnh người khác.

Được biết, Jin Ha là diễn viên người Mỹ gốc Hàn, người đóng vai cháu trai của Seon Ja (Youn Yuh Jung) trong bộ phim Pachinko. Phim được lên sóng vào hôm nay (25/3) trên nền tảng Apple+ với sự xuất hiện chính của Lee Min Ho, Kim Min Ha, Youn Yuh Jung.

Phim có sự tham gia của dàn sao hạng A Lee Min Ho, Youn Yuh Jung, Kim Min Ha, Jung Eun Chae và Jin Ha.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, Pachinko là câu chuyện kể về bốn thế hệ của một gia đình Hàn Quốc nhập cư và những khó khăn mà họ phải đối mặt trên đất Nhật. Câu chuyện chủ yếu được kể dưới góc nhìn của nhân vật Sunja, người phụ nữ đã rời Hàn Quốc đến Nhật Bản để tìm kiếm cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Theo Dispatch