Đến Hungary quay phim, Park Seo Joon 'hớp hồn' bao fan nữ với vẻ ngoài điển trai, năng động

Mới đây, Park Seo Joon đã đăng tải một bức ảnh lên tài khoản Instagram. Nam diễn viên hiện đang ở Hungary để quay bộ phim mới.

Trong bức ảnh, Park Seo Joon đang tạo dáng trên đường phố Hungary. Anh chàng 'đốn tim' fan nữ với vẻ ngoài điển trai hút mang trong trang phục thoải mái với áo bóng chày, đội mũ lưỡi trai ngược tinh nghịch. Được biết, Park Seo Joon đã lên đường sang Hungary để quay bộ phim Dream. Do tình hình sức khoẻ buộc phải cách ly nên Park Seo Joon là một trong những thành viên cuối cùng gia nhập đoàn phim ở Hungary.

Dream là tác phẩm do nam tài tử Lee Byung Hun đảm nhận vai trò đạo diễn và có sự tham gia diễn xuất của Park Seo Joon và IU. Phim kể về câu chuyện của một nhóm người cố gắng tham gia Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên. Trong đó, Park Seo Joon đóng vai Yoon Hong Dae, người dẫn dắt của nhóm. Anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không may phải chịu kỷ luật sau khi gây ra một sự cố tai hại. Bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên bóng đá nhưng theo thời gian, anh dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ, luôn tin tưởng và đối xử chân thành với đồng đội.

Bộ phim Dream dự kiến khởi chiếu vào năm 2022. Đồng thời, gần đây Park Seo Joon đã nhận được rất nhiều sự chú ý khi truyền thông đưa tin nam diễn viên sẽ tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe). Anh chàng từng thổ lộ, "Lần đầu tiên tôi nghe Marvel muốn nói chuyện với tôi, tôi đã không tin. Tôi thực sự không thể tin được". Theo Chosun

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